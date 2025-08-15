To πρώτο της Premier League και οι υπόλοιπες τηλεοπτικές μεταδόσεις (15/08)
Cytavision Sports 3
22:00 Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ
Cytavision Sports 4
19:30 Σασουόλο - Κατανζάρο
Cytavision Sports 5
19:00 Γκρόμπασμπαχ - Λεβερκούζεν
22:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 - Cincinnati
Cytavision Sports 6
21:45 Μπίλεφελντ - Βέρντερ Βρέμης
Cytavision Sports 7
19:00 Έμπολι - Ρετζιάνα
21:45 Λέτσε - Γιούβε Στάμπια
Cytavision Sports 8
20:00 Τζιρόνα - Βαγιεκάνο
Cablenet Sports 2
21:45 Ρεν - Μαρσέιγ
Novasports 6
18:00 Τένις: WTA 1000 – Cincinnati