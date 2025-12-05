ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Oι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (05/12)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Oι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (05/12)

Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (05/12)

Cytavision 1

19:00 Ένωση - Ε.Ν. Ύψωνα

Cytavision 2

19:00 ΑΣΙΛ - Διγενής Μόρφου

Cytavision 4

21:30 Σάλφορντ Σίτι-Λέιτον Όριεντ

Cytavision 6

19:00 Μπάσκετ: Αχιλλέας - ΑΕΛ

Cytavision 7

22:15 Μπενφίκα - Σπόρτινγκ

Cytavision 8

22:00 Οβιέδο - Μαγιόρκα

Novasports 2

19:30 Φορτούνα Ντίσελντορφ - Σάλκε

Novasports 3

21:30Μπάσκετ: Μάιντς - Γκλάντμπαχ

Novasports 4

19:00 Μπάσκετ: Μπεσίκτας - Πανιώνιος

21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Αρμάνι

Novasports 5

21:00 Μπάσκετ: Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα

Novasports Start

21:30 Μπάσκετ: Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι

Novasports Prime

21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Βαλένθια

Cablenet Sports 2

22:00 Λιλ - Μαρσέιγ

Cablenet Sports 3

20:00 Μπρεστ – Μονακό

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χιούρτζελερ: «Ο Τζίμας θα μείνει εκτός για μήνες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα «έδεσε» τον Έρικ Γκαρθία μέχρι το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκληρός και ξεκάθαρος ο Τιμούρ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παναθηναϊκός: «Καμία προσέγγιση από οποιονδήποτε για την απόκτηση της ΠΑΕ»

Ελλάδα

|

Category image

Κιν: «Η Γιουνάιτεντ έδειχνε φοβισμένη και αμύνθηκε σαν ομάδα της σειράς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει εφεδρείες και μάλιστα παικτούρες

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Έναρξη στον β’ γύρο στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΚΟΠ πήρε πιστοποιητικό από την UEFA για να συνεχίσει να ασκεί έλεγχο στις ομάδες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Επιστροφές που θα δώσουν πολλά

ΑΕΚ

|

Category image

Πρόταση της Μπόκα Τζούνιορς στον Βεράτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για το μήνυμα αντεπίθεσης στο φινάλε

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Δικαιώθηκε ο Γιάνσον, πληρώνει η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ανάγκη ενίσχυσης... φωνάζει

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Επιστροφή στη ECOMMBX Basket League με τους αγώνες της 9ης αγωνιστικής

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Πάφος–Ακρίτας & ΕΝΠ–ΕΝΥ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη