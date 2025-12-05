Oι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (05/12)
Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (05/12)
Cytavision 1
19:00 Ένωση - Ε.Ν. Ύψωνα
Cytavision 2
19:00 ΑΣΙΛ - Διγενής Μόρφου
Cytavision 4
21:30 Σάλφορντ Σίτι-Λέιτον Όριεντ
Cytavision 6
19:00 Μπάσκετ: Αχιλλέας - ΑΕΛ
Cytavision 7
22:15 Μπενφίκα - Σπόρτινγκ
Cytavision 8
22:00 Οβιέδο - Μαγιόρκα
Novasports 2
19:30 Φορτούνα Ντίσελντορφ - Σάλκε
Novasports 3
21:30Μπάσκετ: Μάιντς - Γκλάντμπαχ
Novasports 4
19:00 Μπάσκετ: Μπεσίκτας - Πανιώνιος
21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Αρμάνι
Novasports 5
21:00 Μπάσκετ: Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα
Novasports Start
21:30 Μπάσκετ: Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Βαλένθια
Cablenet Sports 2
22:00 Λιλ - Μαρσέιγ
Cablenet Sports 3
20:00 Μπρεστ – Μονακό