Oι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (06/12)
ΓΗΠΕΔΟ
Cytavision 1
17:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια
Cytavision 2
14:30 ΠΑΕΕΚ - ΑΠΕΑ Ακρ.
19:00 ΑΕΚ - Εθνικός Άχνας
Cytavision 3
14:30 Άστον Βίλα - Άρσεναλ
17:00 Μάντσεστερ Σίτι - Σάντερλαντ
19:30 Λιντς - Λίβερπουλ
Cytavision 4
17:00 Τότεναμ - Μπρέντφορντ
19:00 Ίντερ - Κόμο
21:45 Βερόνα - Αταλάντα
Cytavision 5
17:00 Μπόρνμουθ - Τσέλσι
21:45 Τσέστερφιλντ - Ντονκάστερ
Cytavision 6
16:00 Formula 1 – Προκριματικά
20:30 Βόλος - Κηφισιά
00:00 Μπάσκετ: Νετς - Πέλικανς
Cytavision 7
17:00 Ολυμπιακός - ΟΦΗ
22:30 Φαμαλικάο - Μπράγκα
Cytavision 8
17:00 Νιούκαστλ - Μπέρνλι
19:30 Μπέτις - Μπαρτσελόνα
22:00 Μπιλμπάο - Ατλέτικο
Novasports 3
16:30 Στουτγκάρδη - Μπάγερν
19:30 Λειψία - Άιντραχτ
Novasports 4
21:30 Ντάρμστατ - Καρλσρούη
Novasports 6
16:30 Άουγκσμπουργκ - Λεβερκούζεν
Novasports extra1
16:30 Βόλφσμπουργκ - Ουνιόν Βερ.
Novasports extra2
16:30 Κολωνία - Ζανκτ Παουλί
Novasports extra4
21:05 Χάιντενχαϊμ - Φράιμπουργκ
Cablenet Sports 2
15:00 Mονπελιέ - Παού
18:00 Ναντ - Λανς
20:00 Τουλούζ - Στραμπούργκ
22:05 Παρί Σεν Ζερμέν - Ρεν
Cablenet Sports 2
17:30 Χέρενφεϊν - Αϊντχόφεν
19:45 Σιτάρντ - Άγιαξ
22:00 Φέγενορντ - Τσβόλε