Oι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (06/12)

Cytavision 1

17:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια

Cytavision 2

14:30 ΠΑΕΕΚ - ΑΠΕΑ Ακρ.

19:00 ΑΕΚ - Εθνικός Άχνας

Cytavision 3

14:30 Άστον Βίλα - Άρσεναλ

17:00 Μάντσεστερ Σίτι - Σάντερλαντ

19:30 Λιντς - Λίβερπουλ

Cytavision 4

17:00 Τότεναμ - Μπρέντφορντ

19:00 Ίντερ - Κόμο

21:45 Βερόνα - Αταλάντα

Cytavision 5

17:00 Μπόρνμουθ - Τσέλσι

21:45 Τσέστερφιλντ - Ντονκάστερ

Cytavision 6

16:00 Formula 1 – Προκριματικά

20:30 Βόλος - Κηφισιά

00:00 Μπάσκετ: Νετς - Πέλικανς

Cytavision 7

17:00 Ολυμπιακός - ΟΦΗ

22:30 Φαμαλικάο - Μπράγκα

Cytavision 8

17:00 Νιούκαστλ - Μπέρνλι

19:30 Μπέτις - Μπαρτσελόνα

22:00 Μπιλμπάο - Ατλέτικο

Novasports 3

16:30 Στουτγκάρδη - Μπάγερν

19:30 Λειψία - Άιντραχτ

Novasports 4

21:30 Ντάρμστατ - Καρλσρούη

Novasports 6

16:30 Άουγκσμπουργκ - Λεβερκούζεν

Novasports extra1

16:30 Βόλφσμπουργκ - Ουνιόν Βερ.

Novasports extra2

16:30 Κολωνία - Ζανκτ Παουλί

Novasports extra4

21:05 Χάιντενχαϊμ - Φράιμπουργκ

Cablenet Sports 2

15:00 Mονπελιέ - Παού

18:00 Ναντ - Λανς

20:00 Τουλούζ - Στραμπούργκ

22:05 Παρί Σεν Ζερμέν - Ρεν

Cablenet Sports 2

17:30 Χέρενφεϊν - Αϊντχόφεν

19:45 Σιτάρντ - Άγιαξ

22:00 Φέγενορντ - Τσβόλε

