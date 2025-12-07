Το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (7/12)
Cytavision 1
10:00 Apollon Ladies - Ομόνοια
19:00 Απόλλων - Ανόρθωση
Cytavision 2
17:00 Ομόνοια Αρ. - ΑΕΛ
19:00 ΑΕΚ - Εθνικός Άχνας
Cytavision 3
16:00 Μπράιτον - Γουέστ Χαμ
18:30 Φούλαμ - Κρίσταλ Πάλας
21:00 ΑΕΚ - Ατρόμητος
Cytavision 4
13:30 Κρεμονέζε - Λέτσε
16:00 Κάλιαρι - Ρόμα
19:00 Λάτσιο - Μπολόνια
21:45 Νάπολι - Γιούβεντους
Cytavision 5
17:30 Λάρισα - Παναθηναϊκός
Cytavision 6
15:00 Formula 1 – Αγώνας
19:00Μπάσκετ: Νικς - Μάτζικ
22:30Μπάσκετ: Ράπτορς - Σέλτικς
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:30 Τοντέλα - Πόρτο
Cytavision 8
19:30 Εσπανιόλ - Βαγιεκάνο
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Θέλτα
Novasports Prime
19:30 ΠΑΟΚ - Άρης
Novasports 2
17:00Αστέρας Τρ. - Λεβαδειακός
Novasports 3
18:30 Ντόρτμουντ - Χόφενχαϊμ
Novasports Start
16:30 Aμβούργο - Βέρντερ Βρ.
Cablenet Sports 1
17:00 ΑΠΟΕΛ - Άρης
Cablenet Sports 2
16:00 Νις - Ανζέ
18:15 Χάβρη - Παρίς FC
21:45 Λοριάν - Λιόν
Cablenet Sports 3
14:00Mπάσκετ: Τενερίφη - Ρεάλ Μαδρίτης
20:00Mπάσκετ: Μπασκόνια - Βαλένθια