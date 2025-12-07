ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (7/12)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (7/12)

Δείτε στην TV

Cytavision 1

10:00 Apollon Ladies - Ομόνοια

19:00 Απόλλων - Ανόρθωση

Cytavision 2

17:00 Ομόνοια Αρ. - ΑΕΛ

19:00 ΑΕΚ - Εθνικός Άχνας

Cytavision 3

16:00 Μπράιτον - Γουέστ Χαμ

18:30 Φούλαμ - Κρίσταλ Πάλας

21:00 ΑΕΚ - Ατρόμητος

Cytavision 4

13:30 Κρεμονέζε - Λέτσε

16:00 Κάλιαρι - Ρόμα

19:00 Λάτσιο - Μπολόνια

21:45 Νάπολι - Γιούβεντους

Cytavision 5

17:30 Λάρισα - Παναθηναϊκός

Cytavision 6

15:00 Formula 1 – Αγώνας

19:00Μπάσκετ: Νικς - Μάτζικ

22:30Μπάσκετ: Ράπτορς - Σέλτικς

Cytavision 7

14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση

22:30 Τοντέλα - Πόρτο

Cytavision 8

19:30 Εσπανιόλ - Βαγιεκάνο

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Θέλτα

Novasports Prime

19:30 ΠΑΟΚ - Άρης

Novasports 2

17:00Αστέρας Τρ. - Λεβαδειακός

Novasports 3

18:30 Ντόρτμουντ - Χόφενχαϊμ

Novasports Start

16:30 Aμβούργο - Βέρντερ Βρ.

Cablenet Sports 1

17:00 ΑΠΟΕΛ - Άρης

Cablenet Sports 2

16:00 Νις - Ανζέ

18:15 Χάβρη - Παρίς FC

21:45 Λοριάν - Λιόν

Cablenet Sports 3

14:00Mπάσκετ: Τενερίφη - Ρεάλ Μαδρίτης

20:00Mπάσκετ: Μπασκόνια - Βαλένθια

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάλι πρωταγωνιστής ο Γιόβιτς... και τεσσάρα η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι κερδισμένοι και η τελική όψη στο φινάλε του α' γύρου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και συνεχίζει το κυνήγι ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Συμφώνησε με τον Τιμούρ ο Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κετσπάγια: Το «χρυσάφι» και τα κρίσιμα παιχνίδια που έρχονται

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε το 0-0 στο Απόλλων-Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο νωθρός επιθετικά Απόλλωνας, απειλήθηκε από την Ανόρθωση που στάθηκε όρθια στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έδωσε ψήφο στον Άρη ο Πετρίδης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έδωσε δώρα και στην ΑΕΛ Novibet και πέταξε ανεπανάληπτη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Γκαρσία: «Αύριο θα με βλέπουν πιο όμορφο, ίσως με χαιρετάνε και πάλι!»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νίκη για την Ανόρθωση επί του ΑΠΟΕΛ στον πόντο!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Δώσαμε καλές απαντήσεις για τη νοοτροπία…»

ΑΕΛ

|

Category image

«Απογοητεύσαμε τον κόσμο μας»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ράτζκοφ μετά τον ΑΠΟΕΛ: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, όχι μόνο για σήμερα…»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Fair play από τον Κετσπάγια, φώναξε τους παίκτες να βγάλουν την μπάλα εκτός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη