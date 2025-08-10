Πλούσιο το πρόγραμμα σήμερα
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 10/8
ERT WORLD CYPRUS
17:00 Μπάσκετ: Κύπρος - Σερβία
20:30 Μπάσκετ: Ελλάδα - Ισραήλ
Cytavision 3
17:00 Kρίσταλ Πάλας - Λίβερπουλ
Cytavision 5
18:00 Tένις: ΑΤΡ 1000 – Cincinnati
Cytavision 6
22:15 Μπράγκα - Τοντέλα
Cytavision 8
Cablenet Sports 2
15:30 Άγιαξ - Τέλσταρ
Novasports 3
14:30 Χέρτα - Καρλσρούη
Novasports 6
18:00 Tένις: WTA 1000 - Cincinnati