Όλων τα βλέμματα στο «αιώνιο» - Οι μεταδόσεις σήμερα Σάββατο (21/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 21/11
ΟΜΕGA
05:45 Φόρμουλα - Προκριματικά Λας Βέγκας
ΣΙΓΜΑ
17:30 Μπάσκετ: ΠΑΟΚ - Άρης
Cytavision 1
17:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 2
16:00 Ομόνοια Αρ. - Πάφος FC
19:00 Άρης - Νέα Σαλαμίνα
Cytavision 3
14:30 Mάντσεστερ Σ. - Φούλαμ
17:00 Τσέλσι - Λιντς
19:30 Νιούκασλ - Άρσεναλ
Cytavision 4
16:00 Λάτσιο - Λέτσε
19:00 Πάρμα - Ρόμα
21:45 Νάπολι - Τορίνο
Cytavision 5
15:30 Νitto ATP Finals
Cytavision 6
12:50 Moto GP: Grand Prix Portugal (Q)
17:00 Moto GP: Grand Prix Portugal (S)
20:00 ΝΒΑ: Φιλαδέλφεια - Μπακς
Cytavision 7
17:00 Tότεναμ - Ίπσουιτς
Cytavision 8
15:00 Αλαβές - Λα Κορούνια
17:00 Άστον Βίλα - Σάντερλαντ
19:30 Σεβίλλη - Ρεάλ Μπέτις
Cablenet Sports 1
21:45 Λανς - Τουλούζ
Cablenet Sports 2
18:15 Νις - Παρί
21:45 Λιλ - Λιόν
Cablenet Sports 3
15:00 Λαβάλ - Μονπελιέ
19:45 Φέγενορντ - Εξελσιόρ
21:45 Moνακό - Οσέρ
Novasports 1
19:30 Καλαμάτα - ΑΕΚ
Novasports 3
16:30 Γκλάντμπαχ - Ντόρτμουντ
17:30 Ναϊμέγκεν - Αϊντχόφεν
Novasports 5
16:30 Λεβερκούζεν - Πάντερμπορν
Novasports 6
16:30 Άιντραχτ - Χοφενχάιμ
Novasports Extra 1
16:30 Oυνιόν - Λειψία
Novasports Extra 2
16:30 Έλβεσμπεργκ - Φράιμπουργκ
Novasports Prime
19:30 Σάλκε - Στουτγκάρδη
Novasports Start
21:30 Ζανκτ Πάουλι – Μπόχουμ