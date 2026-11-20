Χωρίς τους Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Ανάς Σαλάχ-Εντίν που ταλαιπωρούνται από ίωση, πραγματοποιήθηκε το πρωί στο «Γεώργιος Καλαφάτης» η προπόνηση του Παναθηναϊκού, με την οποία οι «πράσινοι» συνέχισαν την προετοιμασία τους ενόψει της κυριακάτικης (22/11, 17:30) αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ για την 11η αγωνιστική της Super League. Πάντως, και οι δύο αμυντικοί του «τριφυλλιού» προβλέπεται να προπονηθούν κανονικά αύριο.

Στο μεταξύ, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν ενσωματώθηκε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων με την υπόλοιπη ομάδα, ενώ παρόντες ήταν και οι Κινγκς Κάνγκουα και Φακούντο Πελίστρι, οι οποίοι ήταν οι τελευταίοι εκ των διεθνών του Παναθηναϊκού που απουσίαζαν τις προηγούμενες ημέρες, λόγω υποχρεώσεων με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματά τους.

Η προπόνηση άρχισε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και επιθετικής ανάπτυξης, δίτερμα και ολοκληρώθηκε με στατικές φάσεις και τελειώματα.