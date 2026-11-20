Η μεταγραφική περίοδος πλησιάζει, αλλά αυτό που τονίζουν στο κυανόλευκο στρατόπεδο είναι πως κάθε πράγμα στην ώρα του. Μπορεί οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, να μελετούν περιπτώσεις, όμως προέχει η αγωνιστική ανάκαμψη και πώς θα επιτευχθεί η αναρρίχηση στην κορυφή. Είναι πολύ προσεχτικοί, λοιπόν, στο τι λένε και απλώς σημειώνουν πως θα γίνει ό,τι πρέπει για να υπάρχει ένα ισχυρό σύνολο ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι. Με 1,5 μήνα να απομένει, ίσως να αλλάξουν οι προτεραιότητες ενώ σαφώς ρόλο θα παίξει η πορεία.

Η ήττα από τον Ολυμπιακό κράτησε τον Απόλλωνα στο -4 από την 1η θέση και θα επιδιώξει απέναντι στην Ομόνοια 29ης Μαΐου (22/11, 19:00) να επανέλθει στις νίκες. Άλλωστε παίζει στην έδρα του, με τον Λοσάδα να έχει αυξημένες επιλογές καθώς επανέρχονται οι τιμωρημένοι Μαλεκκίδης και Εσκρίτσε καθώς και οι τραυματίες Ροντρίγκες, Ασόρο και Σπόλιαριτς.