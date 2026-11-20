Η Μπάγερν μπορεί να υποχρεώθηκε στην 5η απώλεια βαθμών για φέτος στο πρωτάθλημα και αυτή τη φορά με ισοπαλία, μετά το εντός έδρας 1-1 με την Κολωνία, αλλά η κατάσταση με τη λειψανδρία στους επιθετικούς, έφτασε στο απροχώρητο. Ο Κέιν αποχώρησε λίγο μετά το 20ο λεπτό μετά από πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο, ενώ ο Ολίσε, που δέχτηκε σκληρό μαρκάρισμα, αποχώρησε από την «Αλιάνζ Αρένα» με πατερίτσες. Οι Βαυαροί είχαν για πρώτη φορά τον Βενσάν Κομπανί στον πάγκο, ύστερα από τις 23/10, ακριβώς μετά το ματς με την Άρσεναλ. Για 15 λεπτά αγωνίστηκε μετά από δύο μήνες ο Τζαμάλ Μουσιάλα.

H Κολωνία μπήκε φουριόζα στην «Αλιάνζ Αρένα» και στο 12ο λεπτό άνοιξε το σκορ, όταν ο Ελ Μάλα με τακουνάκι άφησε πανέμορφα στον Μίκι Μουρ, που αφού απέφυγε τον Ούρμπιχ, απλά έσπρωξε την μπάλα στην άδεια εστία, για να βάλει μπροστά στο σκορ τους «τράγους». Σα να μην έφτανε αυτό, πέντε λεπτά αργότερα, οι Βαυαροί (σε φάση που διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι) είδαν τον Χάρι Κέιν να αποχωρεί τραυματίας, δεχόμενοι έτσι, ένα ακόμα πλήγμα στην επιθετική τους γραμμή. Ακόμα και έτσι, τελικά έφτασαν στην ισοφάριση στο 37’ με τον Μπίσοφ που είχε αντικαταστήσει τον Άγγλο στράικερ, να βρίσκει τον Μπράουν έξω από το ημικύκλιο. Ο 23χρονος άσος, ελίχθηκε ωραία και με ένα αριστερό τεχνικό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Σβάμπε, για το 1-1.

Το 2ο μέρος, βρήκε την Μπάγερν, να πραγματοποιεί με την εκκίνηση, μια ακόμη αναγκαστική αλλαγή, αφού ο Ολίσε, που αντιμετώπιζε πρόβλημα, περίπου από τα μισά του πρώτου μέρους, δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί από τον Μπίντερ. Στο 58’ ο Ούρμπιχ, θα πραγματοποιήσει σπουδαία διπλή επέμβαση, αφού πρώτα απέκρουσε το σουτ του Ελ Μάλα και στη συνέχεια, με εντυπωσιακό τρόπο, σταμάτησε και τον Μάινα που είδε την μπάλα να έρχεται από τον αέρα, μετά την επέμβαση του πορτιέρε της Μπάγερν, ιδανικά στο πόδι του. Με τα χρονικά περιθώρια, να στενεύουν απελπιστικά, δεν απέμενε άλλη λύση στον Κομπανί, από το να ρίξει στο παιχνίδι τον Τζαμάλ Μουσιάλα, κάτι που συνέβη στο 70ο λεπτό.

Στο 82ο λεπτό η Κολωνία, θα χάσει τη μεγάλη ευκαιρία να πάρει προβάδισμα, με τον Ελ Μάλα, να μην μπορεί να νικήσει τον Ούρμπιχ σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ, χάνοντας τη μεγαλύτερη ευκαιρία για να φύγει η ομάδα του με το τρίποντο.

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