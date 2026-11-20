Ναι, είναι και η επίθεση ένας τομέας που «πονάει», έχοντας πετύχει μόλις εφτά γκολ, όμως και στα μετόπισθεν είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και απέναντι στην Krasava Ε.Ν.Υ., η ομάδα της Αμμοχώστου δεν έχει την πολυτέλεια για παιδαριώδη λάθη.

Έκανε πάρα πολλά ως τώρα και τα «πλήρωσε» ακριβά. Στο διάστημα της διακοπής η τεχνική ηγεσία δούλεψε ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι και ελπίζει πως θα δει αποτελέσματα. Αν αυτό γίνει, τότε πιθανόν να έρθει και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στο μεταξύ, εκφράζεται η αισιοδοξία πως θα είναι έτοιμοι οι Κίκο και Σεργίου που είχαν πρόβλημα τραυματισμού. Απών να σημειωθεί πως θα είναι ο τιμωρημένος Ντα Κρουζ.