Στην άκρη τα παιδαριώδη λάθη
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Η Ανόρθωση κατάφερε στο ντεμπούτο του Μπάρακ Ιτζχάκι στον πάγκο της, να μην δεχθεί γκολ. Ήταν και το μοναδικό ματς που έγινε αυτό, με την εστία να έχει παραβιαστεί 17 φορές.
Ναι, είναι και η επίθεση ένας τομέας που «πονάει», έχοντας πετύχει μόλις εφτά γκολ, όμως και στα μετόπισθεν είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και απέναντι στην Krasava Ε.Ν.Υ., η ομάδα της Αμμοχώστου δεν έχει την πολυτέλεια για παιδαριώδη λάθη.
Έκανε πάρα πολλά ως τώρα και τα «πλήρωσε» ακριβά. Στο διάστημα της διακοπής η τεχνική ηγεσία δούλεψε ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι και ελπίζει πως θα δει αποτελέσματα. Αν αυτό γίνει, τότε πιθανόν να έρθει και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στο μεταξύ, εκφράζεται η αισιοδοξία πως θα είναι έτοιμοι οι Κίκο και Σεργίου που είχαν πρόβλημα τραυματισμού. Απών να σημειωθεί πως θα είναι ο τιμωρημένος Ντα Κρουζ.