Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κοντράρονται το βράδυ της Κυριακής (22/11, 18:30) στο Άνφιλντ, με τον προπονητή των γηπεδούχων, Αντονι Ιραόλα, να κάνει δηλώσεις ενόψει του μεγάλου ματς!

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στο γεγονός ότι η Γιουνάιτεντ είναι πολύ καλύτερη ομάδα σε σύγκριση με αυτό που δείχνει η θέση της στη βαθμολογία, μίλησε για το ντεμπούτο του Ποτσετίνο στον πάγκο της, αλλά και για το πώς θα πρέπει να προσεγγίσουν το παιχνίδι οι ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Λίβερπουλ:

«Δεν υπάρχουν μεγαλύτερα παιχνίδια από αυτό. Νιώθω προνομιούχος που θα αποτελέσω μέρος του. Οι παίκτες μου γνωρίζουν ότι στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που βρίσκεται στη 18η θέση της βαθμολογίας. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλύτερη ομάδα, το ξέρουμε αυτό. Και θα χρειαστεί να πιάσουμε το μέγιστο της απόδοσής μας για να τους κερδίσουμε.

Κάθε φορά που υπάρχει ένα νέο πρόσωπο (στην τεχνική ηγεσία), ως παίκτης θέλεις να είσαι ο πρώτος που θα εντυπωσιάσει. Αυτό συμβαίνει παντού, αλλά εμείς έχουμε εστιάσει περισσότερο στο πώς μπορούμε να βελτιωθούμε.

Ο Ποτσετίνο έχει μεγάλη εμπειρία από αγώνες στην Premier League. Μπορούμε να εξετάσουμε εκείνα τα παιχνίδια, όπως και τα παιχνίδια που έδωσε στις ΗΠΑ, αλλά είναι αλήθεια ότι εκείνοι έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα. Εμείς δεν διαθέτουμε τα απαραίτητα δεδομένα για να προετοιμαστούμε, όπως συμβαίνει με άλλους αντιπάλους.

Μπορεί να ακολουθήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις (τακτικά) και το ξεκίνημα του αγώνα θα είναι καθοριστικό, καθώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Γνωρίζουμε ότι τα στατιστικά μας στα εκτός έδρας παιχνίδια είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στα εντός έδρας. Πρέπει οπωσδήποτε να το βελτιώσουμε αυτό. Αν και δεν βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή, ξέρουμε το επίπεδο των παικτών τους. Σκοράρουν εύκολα, αλλά δέχονται και πολλά γκολ. Είναι απαραίτητο να παρουσιαστούμε καλύτεροι στα εντός έδρας ματς. Η πρώτη ευκαιρία που έχουμε είναι την Κυριακή, απέναντι στη Γιουνάιτεντ».

sport-fm.gr