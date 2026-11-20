Οι μεταδόσεις σήμερα (20/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 20/11
ΡΙΚ2
20:00 Βόλεϊ:
Cytavision Sports 2
19:00 ΠΑΕΕΚ - Χαλκάνορας
Cytavision Sports 5
15:00 Τένις: Nitto ATP Finals
21:30 Τένις: Nitto ATP Finals
Cytavision Sports 8
22:00 Μπιλμπάο - Εσπανιόλ
Cablenet Sports 2
21:45 Τρουά - Χάβρη
Cablenet Sports 3
20:00 Βόλεϊ: Παφιακός - Ομόνοια
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Ρεάλ
Novasports 2
19:30 Αρμίνια - Μαγδεμβούργο
Novasports 3
21:30 Μπάγερν - Κολωνία
Novasports 4
21:30 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Ερ. Αστέρας
Novasports 5
19:30 Μπάσκετ: Εφές - Βιλερμπάν
Novasports Start
21:45 Μπάσκετ: Παρτιζάν - Μπεσίκτας