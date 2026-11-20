Μεταξύ αυτών βρίσκεται η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία καλεί τον κόσμο να αφήσει για λίγο στην άκρη το κινητό του και να αφοσιωθεί σε αυτό που συμβαίνει μέσα στο γήπεδο.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η ομάδα παρουσίασε μια νέα δυνατότητα στην επίσημη εφαρμογή της, με την ονομασία «Fanmodus» (Λειτουργία Φιλάθλου). Η πρωτοβουλία απευθύνεται στους 81.365 θεατές του «Βεστφάλεν» κι έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να ενθαρρύνει τη λιγότερη χρήση των smartphones κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Η λειτουργία θυμίζει σε αρκετά σημεία τη γνωστή επιλογή «airplane mode», καθώς απενεργοποιεί τις συνδέσεις Wi-Fi. Ωστόσο, οι φίλαθλοι εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το κινητό τους και να συνδέονται στο διαδίκτυο.

Η διαφορά βρίσκεται στο σύστημα επιβράβευσης. Όσο λιγότερο χρησιμοποιούν τη συσκευή τους, είτε για φωτογραφίες και βίντεο είτε για περιήγηση στα social media, τόσο περισσότερους πόντους συγκεντρώνουν. Στη συνέχεια, μπορούν να εξαργυρώσουν τους πόντους αυτούς για προνόμια, όπως εκπτωτικά κουπόνια από την επίσημη μπουτίκ ή φανέλες με τις υπογραφές των ποδοσφαιριστών της ομάδας.

Για τη διοίκηση της Ντόρτμουντ, το ζητούμενο δεν είναι να αποκλείσει την τεχνολογία από το γήπεδο, αλλά να επαναφέρει στο προσκήνιο την ίδια την εμπειρία του ποδοσφαίρου.

«Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση, μέσα από την οποία θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους φιλάθλους: το γήπεδο δεν είναι συναυλία, όπου όλοι καταγράφουν συνεχώς βίντεο και κάνουν ζωντανές μεταδόσεις», ανέφερε ο Κάρστεν Κράμερ, στέλεχος της BVB.

Όπως εξήγησε, η τεχνολογική εξέλιξη δεν αποτελεί κάτι που πρέπει να αποφεύγουμε. Αντίθετα, χρειάζεται να βρίσκουμε τον σωστό τρόπο αξιοποίησής της, χωρίς να αλλοιώνουμε όσα κάνουν το ποδόσφαιρο ξεχωριστό. Ο Κράμερ θέλει οι φίλαθλοι να παρακολουθούν, να συμμετέχουν και να απολαμβάνουν κάθε στιγμή του αγώνα, αντί να επικεντρώνονται στην οθόνη του κινητού τους.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Ντόρτμουντ, καθώς το γήπεδό της φιλοξενεί το περίφημο «Κίτρινο Τείχος» (Yellow Wall). Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές κερκίδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με χωρητικότητα 25.000 όρθιων φιλάθλων που δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τον Κράμερ, αυτή η εμπειρία απαιτεί την ενεργή συμμετοχή όλων. Όταν οι θεατές ασχολούνται με μηνύματα, φωτογραφίες και αναρτήσεις στα social media, χάνουν μέρος της έντασης και του συναισθήματος που προσφέρει η εξέδρα.

Το δίλημμα των δημιουργών περιεχομένου

Η πρωτοβουλία της Ντόρτμουντ φαίνεται να βρίσκει θετική ανταπόκριση. Ο Κράμερ υποστήριξε ότι ο σύλλογος έχει λάβει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά σχόλια από τους φιλάθλους, οι οποίοι αναγνωρίζουν την ανάγκη προστασίας της ξεχωριστής ατμόσφαιρας του γηπέδου.

Η ίδια φιλοσοφία αρχίζει να κερδίζει έδαφος και σε άλλες γερμανικές ομάδες. Η Χέρτα Βερολίνου, που βρίσκεται στην κορυφή της δεύτερης κατηγορίας, υιοθέτησε αντίστοιχους περιορισμούς τον Οκτώβριο, ενώ η Ντιναμό Δρέσδης είχε κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση ήδη από τον Αύγουστο.

Η Χέρτα, η οποία αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, χωρητικότητας 74.000 θεατών, εξήγησε στο AFP ότι η απόφαση συνδέεται με ένα ευρύτερο ζήτημα: τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την παραγωγή και τη διακίνηση περιεχομένου μέσα στις εγκαταστάσεις της.

Για τη Ντιναμό Δρέσδης, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ανάγκη προστασίας των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, ο σύλλογος ξεκαθάρισε ότι η απόφαση δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε εμπορικούς λόγους. Προτεραιότητα παραμένει η ατμόσφαιρα της εξέδρας και η υποστήριξη των φιλάθλων προς την ομάδα.

Το συγκεκριμένο ζήτημα, πάντως, ξεπερνά τα όρια του γερμανικού ποδοσφαίρου. Σε διεθνές επίπεδο, οι αθλητικές διοργανώσεις καλούνται να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην προβολή τους μέσω των social media και στην προστασία της εμπειρίας όσων παρακολουθούν από κοντά.

Οι influencers και οι δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της αθλητικής επικοινωνίας. Η παρουσία τους μπορεί να ενισχύσει την προβολή μιας διοργάνωσης και να προσεγγίσει νεότερα κοινά. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργεί προβληματισμούς σχετικά με την ποιότητα της εμπειρίας των θεατών, αλλά και με την προστασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, τα οποία αποτελούν βασική πηγή εσόδων για τους διοργανωτές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το US Open του 2026. Το κορυφαίο τουρνουά τένις, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, βρέθηκε αντιμέτωπο με περιστατικά που προκάλεσαν αντιδράσεις λόγω της συμπεριφοράς ομάδων δημιουργών περιεχομένου. Σε μία περίπτωση, ο διαιτητής αναγκάστηκε να διακόψει την εξέλιξη ενός πόντου, καθώς ορισμένοι influencers φωτογράφιζαν το παιχνίδι την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Η στάση του US Open απέναντι στους δημιουργούς περιεχομένου διαφέρει αισθητά από εκείνη του Γουίμπλεντον. Το αμερικανικό τουρνουά έχει αναπτύξει συνεργασίες με influencers, διπλασιάζοντας μάλιστα το 2026 τον αριθμό των διαπιστευμένων δημιουργών, ο οποίος έφτασε περίπου τους 100.

Αντίθετα, το Γουίμπλεντον, που παραδοσιακά δίνει μεγάλη έμφαση στην τήρηση συγκεκριμένων κανόνων και στην προστασία της ατμόσφαιράς του, δεν εξετάζει προς το παρόν τη δημιουργία ξεχωριστής κατηγορίας διαπίστευσης για τους συγκεκριμένους επαγγελματίες.

Η συζήτηση, επομένως, δεν αφορά απλώς τη χρήση ή μη των smartphones στις εξέδρες. Αγγίζει ένα ευρύτερο ερώτημα για το μέλλον του αθλητικού θεάματος: πώς μπορούν οι σύλλογοι και οι διοργανωτές να αξιοποιούν τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, χωρίς να θυσιάζουν την αυθεντικότητα, την ατμόσφαιρα και την αξία της ζωντανής εμπειρίας;

ΑΠΕ