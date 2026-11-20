Ο Τιμπό Κουρτουά ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στη μέρα. Του Βαλβέρδε η υπόθεση είναι απλά θέμα χρόνου.

Κάτι ανάλογο δείχνει πως ισχύει και για τον Μπραχίμ Ντίας! Υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία και έχουν αρχίσει να προχωρούν και τα διαδικαστικά, με τις υπογραφές να «πέφτουν» και τις δύο πλευρές να επεκτείνουν τη συνεργασία τους.

Το νέο συμφωνητικό θα έχει διάρκεια έως και το 2031, όπως ακριβώς και τα συμβόλαια του Βαλβέρδε, με την περίπτωση του Κουρτουά να είναι διαφορετική και να συνεχίζει απλά μέχρι το 2028.

sport-fm.gr