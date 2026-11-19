H τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (19/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Cytavision Sports 5
15:00 Τένις: Nitto ATP Finals
21:30 Τένις: Nitto ATP Finals
Cytavision Sports 6
18:00 Βόλεϊ: Καποσβάρ - Μλάντοστ
Cablenet Sports 1
22:00 C.L (γ): Μπαρτσελόνα - Σερβέτ
Cablenet Sports 2
19:45 C.L (γ): Αούστρια - Μπάγερν
22:00 C.L (γ): Άρσεναλ - Λιόν
Cablenet Sports 3
19:45 C.L (γ): Παρίς FC - Κόγκε
22:00 C.L (γ): Μπενφίκα - Ρόμα
Novasports Prime
20:00 Μπάσκετ: Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός
Novasports 2
22:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Βιρ. Μπολόνια
Novasports 3
21:00 Μπάσκετ: Μπάγερν - Μπασκόνια
Novasports 4
21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι - Φενέρμπαχτσε
Novasports 5
21:30 Μπάσκετ: Παρίς FC - Χάποελ
Novasports Start
19:15 Μπάσκετ: Μακάμπι - Ντουμπάι