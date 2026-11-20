Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (21/11, 17:00) εντός έδρας αγώνα απέναντι στον ΑΠΟΕΛ για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι Κακουλλής, Νεγκό και Μπάλκοβετς που ήταν αμφίβολοι, βρίσκονται στη διάθεση του Χένινγκ Μπεργκ! Επέστρεψε και από τιμωρία ο Τανάσε. Μοναδικός απόντας ο τραυματίας Χρίσου.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Μοντνόρ, Ακιντόλα, Κακουλλής, Εβάντρο, Μάριτς, Τανάσε, Μπράουερς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Σάτκα, Βίκτωρος, Ανδρέου, Νεγκό, Νεοφύτου, Ντουβέρν, Ντιόνι.