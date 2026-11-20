Η αναζήτηση ενός ποιοτικού στόπερ συνεχίζεται για την Μπαρτσελόνα οι οποία βλέπει στο πρόσωπο του 27χρονου αμυντικού της Ίντερ, Αλεσάντρο Μπαστόνι, μια σημαντική λύση για τα μετόπισθεν.

Σύμφωνα με το Sky Sport, οι Καταλανοί σχεδιάζουν να επανέλθουν για την απόκτησή του, επιδιώκοντας νέο κύκλο επαφών με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Το οικονομικό αποτελεί βασικό εμπόδιο, καθώς η Ίντερ φέρεται να κοστολογεί τον Μπαστόνι στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι «νερατζούρι» έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για την επέκταση της συνεργασίας τους, χωρίς ωστόσο η πρώτη τους πρόταση να ικανοποιήσει τους εκπροσώπους του παίκτη.

sport-fm.gr