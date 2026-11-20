Ο προπονητής της Σαουθάμπτον, Τόντα Έκερτ, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2029, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο σύλλογος της δεύτερης κατηγορίας (Championship).

Η εξέλιξη αυτή έρχεται παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε για το μέλλον του, μετά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο κατασκοπείας («spygate»).

Στον Έκερτ επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού έξι εβδομάδων με αναστολή, καθώς και πρόστιμο 28.000 λιρών (36.697 δολαρίων), αφού παραδέχθηκε ότι έδωσε εντολή για την παρακολούθηση προπονήσεων τριών αντίπαλων ομάδων της Championship κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) άσκησε δίωξη κατά του Έκερτ τον Ιούλιο, ενώ μια ανεξάρτητη ρυθμιστική επιτροπή επέβαλε τις κυρώσεις μετά από ακροαματική διαδικασία. Η διοργανώτρια αρχή επιβεβαίωσε τον Οκτώβριο ότι η ποινή αποκλεισμού θα παραμείνει σε καθεστώς αναστολής έως το τέλος της σεζόν 2027-28.

«Είχαμε κάποιες συζητήσεις που ξεκίνησαν πριν από μερικές εβδομάδες και ο στόχος ήταν πάντα ξεκάθαρος: να δείξουμε την ίδια αφοσίωση που επιδείξαμε τους τελευταίους 12 μήνες», δήλωσε ο Έκερτ στην ιστοσελίδα του συλλόγου. «Είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Έχουμε ξεκινήσει ένα ταξίδι που δεν έχει φτάσει ακόμα ούτε στα μισά - έρχονται πολλά περισσότερα».

Την περασμένη σεζόν, ο Έκερτ οδήγησε τη Σαουθάμπτον από την 21η θέση στην 4η θέση της βαθμολογίας. Ωστόσο, ο σύλλογος αποκλείστηκε από τον τελικό των πλέι οφ της Championship και του αφαιρέθηκαν τέσσερις βαθμοί για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, εξαιτίας της υπόθεσης «spygate».

Η Σαουθάμπτον, η οποία βρίσκεται στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της Championship, υποδέχεται το Σάββατο την Ντέρμπι Κάουντι.