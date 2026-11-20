Δεν έχει κανένα παράπονο ο προπονητής Ούγκο Μαρτίνς από τον πλουραλισμό, όμως αυτό που θέλει να δει είναι οι παίκτες που έχουν σκοράρει να αυξήσουν τη συνεισφορά τους. Υπάρχει... δεξαμενή από παίκτες που μπορούν να σκοράρουν και αναφερόμαστε κυρίως στους μέσους που δεν το έχουν πράξει σε μεγάλο βαθμό. Τα δεκατέσσερα γκολ είναι επίσης ένα καλό νούμερο, που αντιστοιχεί σε περισσότερο από ένα γκολ ανά παιχνίδι. Ο Λούθερ Σινγκ αποτελεί το πρώτο βιολί και ακολουθεί ο Ζαΐρ Ταβάρες με δύο γκολ. Από εκεί και πέρα, δίχτυα είδαν επίσης οι Γιόβετιτς, Τζόφρι, Μουγκέ, Κονσεϊσάο, Γκόμες, Ουντέν και Καρώ, όπως επίσης και οι άτυχοι Τσατάκοβιτς και Γκομίς.

Ενόψει του αγώνα της Κυριακής με την Καρμιώτισσα, επανέρχονται από τραυματισμό οι Γιόβετιτς αλλά και ο Ζόκε. Εκτός θα είναι πάλι ο Καφού, ο οποίος είναι τραυματίας, έχοντας εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του.