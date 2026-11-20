Με τον αγώνα ανάμεσα στην ΠΑΕΕΚ και στον Χαλκάνορα άνοιξε η αυλαία της 8ης αγωνιστικής, της Β' κατηγορίας. Η ομάδα της Κερύνειας επικράτησε 3-0 και επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί. Μάλιστα, σκαρφάλωσε στην κορυφή με 19 βαθμούς και... περιμένει.

Η δράση θα συνεχιστεί το Σάββατο (14:30) με τα παιχνίδια ΜΕΑΠ - ΑΠΕΑ, Ερμής - Αγία Νάπα, Εθνικός - ΑΣΙΛ, Σπάρτακος - Ηρακλής Γερ. και Διγενής Μόρφου - Ένωση, ενώ την Κυριακή (14:30) θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις ΑΕΠ Πολεμιδιών - Αναγέννηση Δερ. και Ακρίτας - Δόξα.

Η βαθμολογία: ΠΑΕΕΚ 19, Eθνικός 18, Δόξα 17, Ένωση 16, ΑΠΕΑ Ακρ. 11, ΑΣΙΛ 10, Ερμής 10, ΑΕΠ Πολ. 9, Ηρακλής Γερ. 8, Αναγέννηση Δερ. 7, Χαλκάνορας 6, Διγενής Μ. 6, Ακρίτας 6, Σπάρτακος 6, Αγία Νάπα 5, ΜΕΑΠ 2.