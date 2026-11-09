ΑΠΟΕΛ: Ορίστηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με φόντο την... επόμενη μέρα - Tα πέντε θέματα της ατζέντας

Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ μέσω της οποίας ενημερώνει πως ορίστηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 1η μέρα του Δεκέμβρη, με φόντο την συμφωνία με τον επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή.

Αναλυτικά: ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ οι μέτοχοι ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 1/12/2026 ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:00 στον χώρο Pavillion Hall, στη Λευκωσία, για την εξέταση των ακόλουθων θεμάτων. Η παρούσα δίδεται με προειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μίας (21) ημερών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 55 του Καταστατικού. Σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δεν έχει συμπεριληφθεί η μέρα στην οποία η παρούσα ειδοποίηση επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται ούτε και η μέρα που έχει καθοριστεί για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 1. Παρουσίαση της Τριμερούς Εμπορικής Συμφωνίας

Ενημέρωση των μετόχων για την προτεινόμενη Τριμερή Εμπορική Συμφωνία (Commercial Tripartite Agreement) μεταξύ του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, της Εταιρείας και της Νέας Εταιρείας (NewCo), περιλαμβανομένων της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Περιουσιακών Στοιχείων (Transfer Assets) και της ανάληψης από τη Νέα Εταιρεία της συμβατικής οικονομικής ευθύνης για τις Υφιστάμενες Υποχρεώσεις( Legacy Liabilities) κατά την Κανονιστική Έγκριση (Approval) βάσει των όρων και ορισμών που εμπεριέχονται στην Τριμερή Εμπορική Συμφωνία (Commercial Tripartite Agreement)

Θέμα 2. Ειδικό Ψήφισμα για τροποποίηση του Καταστατικού (Παράρτημα A)

Θέμα 3. Ειδικό ψήφισμα για αποποίηση (disapplication and waiver) οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων όσον αφορά την δημιουργία και παραχώρηση της Eιδικής Μετοχής Ελέγχου (Special Control Share), τα οποία πηγάζουν η ενδέχεται να πηγάζουν από το άρθρο 60Β του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφάλαιο 113, οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του νόμου αυτού, ή από το καταστατικό της Εταιρείας (Παράρτημα B)

Θέμα 4

Σύνηθες ψήφισμα για την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας (Authorized Capital) στα πλαίσια της δημιουργίας της νέας τάξης μετοχών με τίτλο Ειδικής Μετοχής Ελέγχου (Special Control Share) και εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου προς παραχώρηση αυτής στην Νέα Εταιρεία (Παράρτημα Γ)

Εξέταση και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, έγκριση αυτούσιων των ψηφiσμάτων των παραρτημάτων Α,Β και Γ κατόπιν έγκρισης και σύναψης της Τριμερούς Εμπορικής Συμφωνίας από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δικαιώματα συμμετοχής και αντιπροσώπευσης

(1) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

(2) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει, σε περίπτωση κωλύματος, δικαιούται να διορίσει έναν αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του. Οι αντιπρόσωποι δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε όπως υποβάλετε το επισυναπτόμενο Πληρεξούσιο Έγγραφο στο γραφείο της Εταιρείας επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 26, 2333, Λευκωσία (καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-13:00 & 14:00-18:00) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@apoelfc.com.cy, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης (Κυριακή 29/11/2026 στις 18:00). Η απαρτία καθορίζεται από τον Κανονισμό 59 του Καταστατικού. Το Ειδικό Ψήφισμα απαιτεί την προβλεπόμενη από το Κεφ. 113 ειδική πλειοψηφία.

(3) Τα χρονοδιαγράμματα κατάθεσης των πληρεξούσιων εγγράφων θα τηρηθούν αυστηρά όπως αναφέρονται πιο πάνω.

Το πλήρες κείμενο του Ειδικού Ψηφίσματος, μαζί με το ακριβές κείμενο των καταστατικών τροποποιήσεων, επισυνάπτεται στην παρούσα ειδοποίηση. Αντίγραφα διατίθενται επιπλέον προς επιθεώρηση στο εγγεγραμμένο γραφείο και αποστέλλονται από τον Γραμματέα σε κάθε μέτοχο κατόπιν αιτήματος.

Θέμα 5.

Διάφορα θέματα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Χάρης Φωτίου

Ημερομηνία έκδοσης: 9/11/2026

Εγγεγραμμένο γραφείο: Κωνσταντινουπόλεως 26, Προπονητικό Κέντρο ΑΠΟΕΛ, Αρχάγγελος, 2333 Λακατάμια, Λευκωσία, Κύπρος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΗΕ 85937

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 1/12/2026

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όπως, κατόπιν έγκρισης και σύναψης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τριμερούς Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ του Σωματείου Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ελλήνων Λευκωσίας (ΑΠΟΕΛ), της Εταιρείας και Νέας Εταιρείας, το Καταστατικό τροποποιηθεί με την προσθήκη των νέων Κανονισμών 146 έως 153 και με τις ρητές συνακόλουθες τροποποιήσεις που εκτίθενται αυτούσιες στο συνημμένο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Ψηφίσματος.

Η έγκριση των καταστατικών διατάξεων δεν αποτελεί αυτοτελή απόφαση έκδοσης ή παραχώρησης νέας μετοχής, ή μεταβολής υφιστάμενων δικαιωμάτων τάξης μετοχών, για τις οποίες θα ληφθούν, εφόσον απαιτούνται, οι χωριστές νόμιμες αποφάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γραμματέας εξουσιοδοτούνται να προβούν στις αναγκαίες καταχωρίσεις και πράξεις εφαρμογής, χωρίς εξουσία ουσιώδους τροποποίησης του παρόντος Ψηφίσματος.

ΑΥΤΟΥΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΙ. Προσθήκη νέου Μέρους μετά τον Κανονισμό 145Κανονισμός 146. Ελληνικοί ορισμοί και ερμηνεία

146.1 «Τριμερής Συμφωνία»: η Τριμερής Εμπορική Συμφωνία μεταξύ του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, της Εταιρείας και της Νέας Εταιρείας, όπως θα εγκριθεί και υπογραφεί από τα αρμόδια όργανά τους. Μεταγενέστερη τροποποίησή της δεν τροποποιεί αυτομάτως το παρόν Καταστατικό.

«Νέα Εταιρεία»: η “APOEL 1926 FOOTBALL LTD””, ή ο νόμιμος κάτοχος της Ειδικής Μετοχής Ελέγχου όπως υποδεικνύεται από την Νέα Εταιρεία από καιρό σε καιρό.

«Ειδική Μετοχή Ελέγχου»: μία μετοχή χωριστής τάξης με τα ειδικά δικαιώματα που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς και τις πρόνοιες και τους όρους της Τριμερούς Συμφωνίας και σε κάθε τροποποίηση αυτής.

«Μεταβιβαζόμενα Περιουσιακά Στοιχεία»: τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα της Εταιρείας που χαρακτηρίζονται ως Transfer Assets στην Τριμερή Συμφωνία και σε κάθε τροποποίηση αυτής.

«Υφιστάμενες Υποχρεώσεις»: οι υποχρεώσεις της Εταιρείας που χαρακτηρίζονται ως Legacy Liabilities στην Τριμερή Συμφωνίακαι σε κάθε τροποποίηση αυτής.

«Ποδοσφαιρική Δραστηριότητα»: το σύνολο των αθλητικών, επιχειρησιακών, διοικητικών και εμπορικών δραστηριοτήτων του ποδοσφαιρικού τμήματος ΑΠΟΕΛ, όπως περιγράφονται στην Τριμερή Συμφωνία και σε κάθε τροποποίηση αυτής.

«Έσοδα Ποδοσφαιρικής Δραστηριότητας»: τα έσοδα, απαιτήσεις και οικονομικά ωφελήματα από την Ποδοσφαιρική Δραστηριότητα.

«Χρηματοδότηση της Νέας Εταιρείας»: οποιαδήποτε χρηματοδότηση, προκαταβολή ή οικονομική συνεισφορά παρέχεται από ή για λογαριασμό της Νέας Εταιρείας στην Εταιρεία.

«Κανονιστική Έγκριση»: οι εγκρίσεις, επιβεβαιώσεις, εγγραφές ή εξαιρέσεις των αρμόδιων ποδοσφαιρικών αρχών που ορίζονται ως Approval στην Τριμερή Συμφωνία και σε κάθε τροποποίηση αυτής.

«Εξαίρεση από τον Κανόνα Τριετίας»: η ειδική κανονιστική εξαίρεση που περιγράφεται στην Τριμερή Συμφωνία και σε κάθε τροποποίηση αυτής.

«Επιφυλασσόμενα Θέματα»: οι πράξεις που απαριθμούνται στην ρήτρα 8.3 της Τριμερούς Συμφωνίας και σε κάθε τροποποίηση αυτής.

«Εποπτική Επιτροπή»: το διακριτό εποπτικό όργανο του Κανονισμού 150 όπως καθορίζεται ως Supervisory Committee στον όρο 8.7 της Τριμερούς Συμφωνίας

«Οριστική Αθέτηση»: αδιαμφισβήτητη οριστική αθέτηση, η οποία εξακολουθεί μετά την εκπνοή της εφαρμοστέας προθεσμίας θεραπείας, όπως απαιτεί η ρήτρα 8.2.4 της Τριμερούς Συμφωνίας.

Κανονισμός 147. Ειδική Μετοχή Ελέγχου

147.1 Δημιουργείται, Ειδική Μετοχή Ελέγχου ονομαστικής αξίας €1.00.

147.2 Η μετοχή θα παραχωρηθεί (allotted) στη Νέα Εταιρεία ή σε νόμιμα υποδειχθέν πρόσωπο, σύμφωνα με το Κεφ. 113 και θα έχει όλα τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτή με την με την Τριμερή Συμφωνία.

Κανονισμός 148. Ειδικά δικαιώματα συναίνεσης και προστασία τάξης

148.1 Καμία πράξη που συνιστά Επιφυλασσόμενο Θέμα δεν εγκρίνεται ή υλοποιείται χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του εκάστοτε εγγεγραμμένου κατόχου της Ειδικής Μετοχής Ελέγχου

148.2 Απαγορεύεται χωρίς την εν λόγω συναίνεση η έκδοση τίτλων ή η λήψη πράξεων που αποδυναμώνουν, αραιώνουν, μεταβάλλουν, υποβαθμίζουν ή παρακάμπτουν τα ειδικά δικαιώματα της Ειδικής Μετοχής Ελέγχου όπως αυτές οι απαγορεύσεις αναφέρονται στην Τριμερή Συμφωνία .

Κανονισμός 149. Επιφυλασσόμενα Θέματα

149.1 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση από τον κάτοχο της Ειδικής Μετοχής ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, η Εταιρεία δεν θα προβαίνει, και θα διασφαλίζει ότι οι διοικητικοί της σύμβουλοι, αξιωματούχοι, μέτοχοι, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και εκπρόσωποί της δεν θα προβαίνουν, στην έγκριση, ανάληψη, σύναψη, εφαρμογή, επιτρεπτική ανοχή, πρόκληση ή δέσμευση προς διενέργεια οποιουδήποτε από τα θέματα που έχουν συμφωνηθεί ως Επιφυλασσόμενα Θέματα (Reserved OldCo Matters) στην Τριμερή Συμφωνία.

Κανονισμός 150. Εποπτική Επιτροπή

150.1 Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Τριμερούς Συμφωνίας, η Εταιρεία συστήνει Εποπτική Επιτροπή με αποκλειστικά εποπτικό και προστατευτικό χαρακτήρα, χωρίς να αποτελεί Διοικητικό Συμβούλιο ή όργανο καθημερινής διοίκησης σύμφωνα με τις πρόνοιες τις Τριμερούς Συμφωνίας.

Κανονισμός 151. Συνέχεια Διοικητικού Συμβουλίου

151.1 Η Εταιρεία διατηρεί νόμιμα συγκροτημένο και λειτουργικό Διοικητικό Συμβούλιο, με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό συμβούλων. Κενές θέσεις πληρούνται σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

151.2 Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση ή μεταβολή διοίκησης με σκοπό την καταστρατήγηση της Τριμερούς Συμφωνίας. Διατηρούνται ακέραια τα αναγκαστικά δικαιώματα παραίτησης, παύσης, διορισμού και αντικατάστασης.

Κανονισμός 152. Μεταβίβαση Ειδικής Μετοχής σε Οριστική Αθέτηση (Event of Default)

152.1 H Ειδική Μετοχή Ελέγχου μεταβιβάζεται σε περίπτωση Οριστικής Αθέτησης (Event of Default) σύμφωνα μόνο με το άρθρο 8.2.5 τις Τριμερούς Συμφωνίας

Κανονισμός 153. Τροποποίηση ειδικών δικαιωμάτων

153.1 Καμία τροποποίηση, κατάργηση, αντικατάσταση, αναστολή ή μεταβολή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα και τις προστασίες της Νέας Εταιρείας και της Ειδικής Μετοχής Ελέγχου δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Νέας Εταιρείας και την έγκριση των μετόχων της Εταιρείας με το απαιτούμενο κατά νόμο ψήφισμα σε δεόντως συγκληθείσα Γενική Συνέλευση, καθώς και οποιαδήποτε χωριστή έγκριση τάξης μετοχών απαιτείται από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, και το παρόν Καταστατικό. Η συναίνεση της Νέας Εταιρείας δεν υποκαθιστά οποιαδήποτε απαιτούμενη από τον Νόμο εταιρική απόφαση ή έγκριση.

ΙΙ. Ρητές συνακόλουθες προσθήκες στους υφιστάμενους Κανονισμούς

Κανονισμοί 7–11

Στο τέλος των διατάξεων περί τάξεων και δικαιωμάτων μετοχών προστίθεται:

«Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των ειδικών δικαιωμάτων της Ειδικής Μετοχής Ελέγχου, όπως καθορίζονται στους Κανονισμούς 146 έως 153, και των αναγκαστικών διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου».

Κανονισμοί 30–33

Στις διατάξεις περί μεταβίβασης μετοχών προστίθεται:

«Η μεταβίβαση της Ειδικής Μετοχής Ελέγχου υπόκειται επιπροσθέτως στον Κανονισμό 152».

Κανονισμοί 47–49

Στις διατάξεις περί κεφαλαίου και έκδοσης μετοχών προστίθεται:

«Καμία πράξη μεταβολής κεφαλαίου δεν θίγει τα ειδικά δικαιώματα της Ειδικής Μετοχής Ελέγχου χωρίς τις εγκρίσεις που απαιτούνται βάσει του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου».

Κανονισμός 81

Προστίθεται:

«Η συγκρότηση και συνέχεια του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται επιπροσθέτως από τον Κανονισμό 151».

Κανονισμοί 85–86

Προστίθεται:

«Οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται με την επιφύλαξη των εγκύρως θεσπισμένων ειδικών δικαιωμάτων συναίνεσης του παρόντος Καταστατικού που παρέχονται στην Ειδική Μετοχή Ελέγχου,

Κανονισμοί 95–103

Προστίθεται:

«Οι διαδικασίες διορισμού, αποχώρησης και παύσης συμβούλων εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 151 και υπό το πρίσμα και συναίνεση των δικαιωμάτων που παρέχονται στην Ειδική Μετοχή Ελέγχου».

Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης, αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και των όρων της Τριμερούς Συμφωνίας οι πρόνοιες της Τριμερούς Συμφωνίας θα υπερισχύουν και θα εφαρμόζονται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Η Εταιρεία και οι μέτοχοί της υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και να λάβουν όλες τις απαιτούμενες εταιρικές αποφάσεις, περιλαμβανομένης της τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού, ώστε αυτό να συνάδει πλήρως με τις πρόνοιες της Τριμερούς Συμφωνίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΗΕ 85937

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Περιορισμός και κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων αναφορικά με την Ειδική Μετοχή Ελέγχου (Special Control Share)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ, σύμφωνα με το άρθρο 60Β(5) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, ότι:

1. Περιορισμός και κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης

Εγκρίνεται ο περιορισμός και η κατάργηση (disapplication) οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προτίμησης (pre-emption rights) των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας δυνάμει του άρθρου 60Β του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας διάταξης του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας, αποκλειστικά και περιοριστικά σε σχέση με τη δημιουργία, έκδοση και παραχώρηση μίας (1) Ειδικής Μετοχής Ελέγχου (Special Control Share), ονομαστικής αξίας €1,00, προς τη Νέα Εταιρεία (NewCo) ή προς πρόσωπο που αυτή νομίμως υποδείξει.

2. Έκταση εφαρμογής του περιορισμού και της κατάργησης

Ο πιο πάνω περιορισμός και η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης αφορούν αποκλειστικά την έκδοση και παραχώρηση της συγκεκριμένης Ειδικής Μετοχής Ελέγχου.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, το παρόν Ψήφισμα δεν συνιστά γενική ή διαρκή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη μελλοντική έκδοση ή παραχώρηση μετοχών της Εταιρείας, τα οποία εξακολουθούν να διέπονται από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

3. Σκοπός του περιορισμού και της κατάργησης

Ο περιορισμός και η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης εγκρίνονται αποκλειστικά για σκοπούς υλοποίησης της εταιρικής και εμπορικής δομής που προβλέπεται στην Τριμερή Εμπορική Συμφωνία (Commercial Tripartite Agreement) μεταξύ του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, της Εταιρείας και της Νέας Εταιρείας (NewCo).

Ειδικότερα, η έκδοση και παραχώρηση της Ειδικής Μετοχής Ελέγχου αποσκοπεί στη δημιουργία του ειδικού μηχανισμού προστασίας και συναίνεσης επί των Επιφυλασσόμενων Θεμάτων (Reserved Oldco Matters), σύμφωνα με την Τριμερή Εμπορική Συμφωνία (Commercial Tripartite Agreement).

4. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τους σκοπούς του παρόντος Ψηφίσματος, η Γενική Συνέλευση λαμβάνει υπόψη τη γραπτή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιγράφει τους λόγους του προτεινόμενου περιορισμού και κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης και αιτιολογεί την προτεινόμενη τιμή έκδοσης της Ειδικής Μετοχής Ελέγχου, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

5. Εξουσιοδότηση για την εφαρμογή του Ψηφίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γραμματέας της Εταιρείας εξουσιοδοτούνται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, καταχωρίσεις και γνωστοποιήσεις για την εφαρμογή του παρόντος Ψηφίσματος, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.

Η εξουσιοδότηση αυτή περιορίζεται αποκλειστικά στην εφαρμογή του παρόντος Ψηφίσματος και δεν παρέχει εξουσία επέκτασης του περιορισμού ή της κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης πέραν της συγκεκριμένης Ειδικής Μετοχής Ελέγχου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΗΕ 85937

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

Αύξηση εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, δημιουργία νέας τάξης μετοχών και εξουσιοδότηση για έκδοση και παραχώρηση της Ειδικής Μετοχής Ελέγχου (Special Control Share)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ, σύμφωνα με το άρθρο 60 (1) (Α) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και του άρθρου 47 του Καταστατικού της Εταιρείας, ότι:

1. Αύξηση εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο (Authorised Share Capital) της Εταιρείας αυξάνεται από €49.999.999,86, διαιρεμένο σε 29.239.766 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,71 εκάστη, σε €50.000.000,86, διαιρεμένο σε 29.239.766 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,71 εκάστη, και τη δημιουργία νέας τάξης μετοχών, αποτελούμενης από μία (1) Ειδική Μετοχή Ελέγχου (Special Control Share), ονομαστικής αξίας €1,00.

2. Δημιουργία νέας τάξης μετοχών

Εγκρίνεται η δημιουργία της νέας τάξης μετοχών με την ονομασία «Ειδική Μετοχή Ελέγχου» (Special Control Share), η οποία θα αποτελείται από μία (1) μετοχή και θα φέρει τα ειδικά δικαιώματα και τις προστασίες που προβλέπονται σύμφωνα με την Τριμερή Εμπορική Συμφωνία (Commercial Tripartite Agreement).

Η εν λόγω μετοχή θα αποτελεί χωριστή τάξη μετοχών και θα υπόκειται στις σχετικές πρόνοιες του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση και παραχώρηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση της μίας (1) Ειδικής Μετοχής Ελέγχου προς τη Νέα Εταιρεία (NewCo) ή προς πρόσωπο που αυτή νομίμως υποδείξει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, του Καταστατικού της Εταιρείας και της Τριμερούς Εμπορικής Συμφωνίας.

Η έκδοση και παραχώρηση θα πραγματοποιηθεί έναντι του ονομαστικού τιμήματος της μετοχής και δεν θα φέρει οποιαδήποτε υπεραξία (premium).

4. Καταχωρίσεις και λοιπές εταιρικές ενέργειες

Ο Γραμματέας της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες καταχωρίσεις και γνωστοποιήσεις στον Έφορο Εταιρειών, να ενημερώσει τα σχετικά εταιρικά μητρώα και να υποβάλει οποιαδήποτε έντυπα ή έγγραφα απαιτούνται για την υλοποίηση του παρόντος Ψηφίσματος.

5. Έναρξη ισχύος του Ψηφίσματος

Το παρόν Ψήφισμα τίθεται σε ισχύ με την έγκρισή του από την απαιτούμενη κατά Νόμο πλειοψηφία.