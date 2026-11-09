Μάντζιος: «Είμαστε μέσα σε όλους τους στόχους - Από την πλευρά μας υπάρχει απεριόριστη πίστη στην ομάδα»

Άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής μας ενόψει των αγώνων κόντρα σε Μαυροβούνιο και Αρμενία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έπιασε δουλειά το απόγευμα της Δευτέρας (09/12) στον Αρχάγγελο, ενώ νωρίτερα ο Άκης Μάντζιος παραχώρησε δηλώσεις. Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησαν οι Πίττας και Μπράουν.

Αναλυτικά

Για το αν τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για την Εθνική: «Εντάξει, δύσκολα ήταν όλα, δεν είναι μόνο αυτά τα παιχνίδια δύσκολα. Και η πρώτη σειρά παιχνιδιών τα τέσσερα κι αυτά είχαν βαθμό δυσκολίας. Γενικά, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Τώρα, για να ξεφύγουμε από τα άσματα, όπως είπατε κι εσείς, όντως τώρα είναι δύο σημαντικά παιχνίδια. Φτάνουμε στο δεύτερο κομμάτι του να ολοκληρωθεί η διοργάνωση του Nations League. Κάνοντας ένα καλό πρώτο ημίχρονο, θα έλεγα με τα τέσσερα παιχνίδια, όντως βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση με εφτά βαθμούς, έχουμε μια ασφάλεια από την τρίτη ομάδα. Είμαστε μέσα σε όλους τους στόχους, η αλήθεια είναι, με ό,τι πιθανότητες υπάρχει για την κάθε θέση. Από κει και πέρα, νομίζω ότι από την πλευρά μας υπάρχει απεριόριστη πίστη στο γκρουπ μας, στους ποδοσφαιριστές μας. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να καταφέρουμε, να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια».

Για τις νέες κλήσεις: «Σίγουρα κάθε κλήση που φέρνουμε, φέρνουμε γιατί είναι παίκτες οι οποίοι δείχνουν ότι έχουν τις δυνατότητες να βοηθήσουν την εθνική μας ομάδα. Είναι καλοί ποδοσφαιριστές, είναι νέοι ποδοσφαιριστές. Ο καθένας από την πλευρά του αυτή τη στιγμή, αν πούμε για τα δύο παιδιά, ο Ιάσωνας και ο Ζάνος, κάνουν εξαιρετικό πρωτάθλημα. Ο Μόργκαν είναι ένα παιδί το οποίο το γνωρίζουμε, το ξέρουμε και από τα προηγούμενα χρόνια, είναι ένας μαχητής. Ο καθένας έχει τα δικά του στοιχεία και νομίζω ότι δικαίως αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά μας».

Για το αν το παιχνίδι με την Αρμενία εξαρτάται από το πλάνο της Εθνικής: «Αν το δούμε βαθμολογικά, είναι ένα παιχνίδι που εξαρτάται από μας. Από κει και πέρα όμως, αναγνωρίζουμε τον βαθμό δυσκολίας. Η Αρμενία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ειδικά στην έδρα της τής δίνει τη μεγαλύτερη δυναμική γιατί έχει και την υποστήριξη των φιλάθλων της. Θεωρώ όμως ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει αρκετή τακτική, νομίζω, και από τις δύο ομάδες. Είμαστε σε καλή κατάσταση, τα περισσότερα παιδιά που είναι κοντά μας είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτσι όπως πρέπει να είμαστε στο παιχνίδι της Πέμπτης».

Για τον τελευταίο αγώνα με το Μαυροβούνιο στη Λεμεσό: «Ο κόσμος είναι κοντά στην εθνική ομάδα, το είδαμε και σε ένα παιχνίδι που παίξαμε πέρυσι. Αλλά το σημαντικό είναι το πρώτο ματς, επικεντρωνόμαστε μόνο στο πρώτο. Και όπως είπα, ανάλογα με το τι θα γίνει στον πρώτο ματς, θα συμπεριφερθούμε και ανάλογα με το τι θα ζητήσουμε στο δεύτερο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο».

Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο Ιωάννης Πίττας:

Για τους δύο αγώνες και το κυνήγι της πρώτης θέσης: «Σίγουρα μαθηματικά είμαστε στο κυνήγι της πρώτης θέσης, αλλά θεωρώ ότι στο τέλος η Αρμενία είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Πρέπει να πάρουμε, αν καταφέρουμε τη νίκη, να κλειδώσουμε τη δεύτερη θέση. Κάτι το οποίο θεωρώ εδώ και χρόνια δεν έχουμε καταφέρει σαν Εθνική, και θεωρώ θα είναι ένα σοβαρό επίτευγμα για μας και για τη χώρα μας, για να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε σ’ αυτή την άνοδο».

Για τη ψυχολογία της ομάδας: «Όπως έχω πει πολλές φορές, θεωρώ ότι έχουμε ένα υπέροχο γκρουπ, ένα υπέροχο staff, έναν πολύ καλό προπονητή. Γενικά, όλοι θεωρώ είμαστε μια οικογένεια, το ‘χω ξαναπεί. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες αυτή τη στιγμή και θεωρώ πως, είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτή την εθνική να κάνει κάτι».

Για το αν το παιχνίδι με την Αρμενία εξαρτάται από την Εθνική: «Όπως είδαμε και από το πρώτο παιχνίδι, αν εξαιρέσουμε μετά την κόκκινη είχαμε τον απόλυτο έλεγχο. Σίγουρα η Αρμενία είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα, έχουμε πολύ καλούς παίκτες και βρισκόμαστε σε πολύ σωστό timing για να φέρουμε το παιχνίδι στα μέτρα μας».

Για την προοπτική μεταγραφής ενός Κύπριου παίκτη μέσω εθνικής: «Η εθνική είναι ένα παράθυρο για όλους τους νέους παίκτες, για να κάνουν μια μεταγραφή. Δεν θεωρώ πως έχουμε δει πολλές μεταγραφές από το κυπριακό πρωτάθλημα. Η Εθνική είναι το επόμενο στάδιο, το επόμενο επίπεδο. Παίζουν με παίκτες πρωτοκλασάτους που αγωνίζονται σε ψηλά επίπεδα και νομίζω κάτι θετικό στην εθνική μας απευθείας θα ξεκινήσει να γυρνάει τα τα βλέμματα προς όλη την ομάδα».

Για την επιστροφή στη Λεμεσό: «Η Λεμεσός είναι το σπίτι μου και σίγουρα είμαι χαρούμενος που η Εθνική επιστρέφει στη Λεμεσό. Μακάρι να κερδίσουμε την Πέμπτη με την Αρμενία, και αναμένω ένα κατάμεστο "Άλφαμεγα", να σπρώξουμε όλοι μαζί για κάτι θετικό».

Για το αν θέλει να επιστρέψει γενικά στη Λεμεσό: «Θεωρώ πως αυτή τη στιγμή βρίσκομαι πολύ καλά εκεί που είμαι. Στο μέλλον, θα δούμε. Αλλά, αυτή τη στιγμή, έχω βλέψεις για να μείνω στο εξωτερικό».

Πιο κάτω οι δηλώσεις του Μόργκαν Μπράουν για την πρώτη του κλήση:

Για την πρώτη του κλήση: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Όλοι με έκαναν να αισθανθώ πολύ ευπρόσδεκτος ήδη, αλλά αισθάνομαι πολύ περήφανος και είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να εκπροσωπήσω την Κύπρο».

Για το γεγονός ότι εντάχθηκε στην εθνική σε μια κρίσιμη στιγμή: «Έχουμε έναν στόχο: θέλουμε να πετύχουμε κάτι, τερματίζοντας στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, και ελπίζω ότι μπορώ να έχω μια θετική επίδραση στην ομάδα και ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας».

Για την υποδοχή του στην εθνική: «Σχετικά με τον προπονητή, ήταν πολύ ευγενικός, είχαμε αρκετές πρώτες συζητήσεις. Είναι η πρώτη φορά που τον συναντώ από κοντά, οπότε είναι μεγάλη χαρά για εμένα. Και όσον αφορά όλα τα παιδιά, μπορώ να πω ότι είναι πολύ ευγενικοί, πολύ φιλόξενοι. Γνωρίζω το 90% της ομάδας. Παίζω με τον Κονομή και τον Μαλεκκίδη τώρα, έχω παίξει στο παρελθόν με τον Πηλέα. Οπότε, ναι, ήταν πολύ εύκολο να προσαρμοστώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω τώρα».