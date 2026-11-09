«Η Νάπολι σκέφτεται να λύσει πρόωρα το συμβόλαιο του Ντε Μπρόινε»

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στα δεδομένα του ιταλικού πρωταθλήματος και της Νάπολι, με τον Βέλγο να βρίσκεται πλέον στην πόρτα της εξόδου από τον σύλλογο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, η διοίκηση της Νάπολι δεν είναι ικανοποιημένη από την αγωνιστική του εικόνα, ενώ φέρεται να υπάρχουν προβλήματα και εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Η κατάσταση έχει προκαλέσει προβληματισμό στους ανθρώπους της ομάδας, οι οποίοι εξετάζουν πλέον όλα τα πιθανά σενάρια για το μέλλον του ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, πρόσφατα ήρθε σε σύγκρουση με τον Λορέντζο Λούκα, επιθετικό της ομάδας, με την κάμερα να καταγράφει μάλιστα τη στιγμή. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για εντάσεις με τον Ράσμους Χόιλουντ, αλλά και με τον αρχηγό της ομάδας, Τζιοβάνι Ντι Λορέντζο.

Το συμβόλαιο του Ντε Μπρόινε ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, με τον Βέλγο να λαμβάνει έξι εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

sport-fm.gr