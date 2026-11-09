Χωρίς τον Γουόκαπ η Ντουμπάι BC στην Ελλάδα για τη μονομαχία με τον Ολυμπιακό

Η Ντουμπάι BC ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να μην έχει, όπως αναμενόταν, στη διάθεσή της τον Τόμας Γουόκαπ. Η απουσία του αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για τους φιλοξενούμενους, ενόψει της δύσκολης εκτός έδρας αποστολής τους.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται εδώ και καιρό από ενοχλήσεις στη μέση, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από τις έξι τελευταίες αναμετρήσεις της ομάδας του σε όλες τις διοργανώσεις. Έτσι, δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια των συμπαικτών του ούτε απέναντι στους Πειραιώτες, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι.

Η τελευταία φορά που ο Γουόκαπ πάτησε παρκέ ήταν στις 19 Οκτωβρίου, στην αναμέτρηση της Ντουμπάι BC με τη Στουντέντσκι Σένταρ για την ABA League. Έκτοτε παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, συνεχίζοντας την προσπάθεια επιστροφής του.

sport-fm.gr