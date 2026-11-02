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ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι σχολίασε το... μαλλιοτράβηγμα στον Ντιονί ο Γεωργίου

ΓΗΠΕΔΟ

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Αρκετές φάσεις στο μικροσκόπιο

Στην καθιερωμένη ανάλυση διαιτησίας προχώρησε ο πρώην διαιτητής, Αντρέας Γεωργίου, στην εκπομπή του OMONOIA TV, Τotal Green, που αφορά στο παιχνίδι των πρασίνων με την ΑΕΛ.

Αναλυτικά: 

Στο 12’: Χέρι από τον Αντωνίου της ΑΕΛ εντός περιοχής. Είναι ανοικτό, πάνω από τον ώμο. Σωστά ο βαρίστας έστειλε τον διαιτητή σε on field review. Είναι καθαρό πέναλτι. Σημαντικό και καθαρό λάθος από τον διαιτητή που χρειάστηκε το VAR για να το δει αυτό.

Στο 16’: Δεν έχει στηθεί σωστά το τοίχος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ο Τάνκοβιτς δεν ακολουθεί της οδηγίες και έπρεπε να δει κίτρινη κάρτα.

Στο 22’: Έπρεπε να δει κίτρινη ο Τζόφρι για παράνομη χρήση χεριού και φάουλ στον Κουλιμπαλί.

Στο 26’: Έπρεπε να δει κίτρινη κάρτα ο Νεοφύτου για ριψοκίνδυνο φάουλ, όπου μετά κλωτσά και την μπάλα.

Στο 41’: Καθυστερημένο και ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα του Μουγκέ στον Ντουβέρν. Έπρεπε να δει κίτρινη κάρτα.

Στο 57’: Ο Νταβόρ τραβάει από τα μαλλιά τον Ντιονί. Δόθηκε και στους δύο κίτρινη, στον Νταβόρ για το φάουλ και στον Ντιονί γιατί αντέδρασε. Έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα στον Νταβόρ. Έγινε και έλεγχος από το VAR. Είναι καθαρή βίαιη διαγωγή.

Στο 79’: Γκολ για την ΑΕΛ που ακυρώνεται ως οφσάιτ. Έγινε έλεγχος από το VAR. Σωστά ακυρώθηκε.

Στο 83’: Είδε κίτρινη κάρτα ο Τανάσε. Αυτή η φάση δεν είναι για να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα ο παίκτης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Αξιολόγηση: Ο αγώνας ήταν δύσκολος για τον διαιτητή. Αυτός με τη σειρά του, δεν εφάρμοσε σωστά τους νόμους του παιχνιδιού. Είχε δύο σημαντικά και καθαρά λάθη όπως αναφέρω πιο πάνω. Αδικαιολόγητος και ο βαρίστας στη φάση με τον Ντιονί. Ο διαιτητής έχασε τον έλεγχο του αγώνα και είχε κάκιστη διαχείριση. Είχε κακή πρόληψη στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο έδινε συνεχώς κάρτες με ανομοιομορφία στις αποφάσεις του. Δεν αναγνώριζε τα φάουλ. Ήταν σωστός στην επανέναρξη, αλλά δεν αντιλαμβανόταν σωστά το πλεονέκτημα. Επέδειξε κακή προσωπικότητα.

Βαθμός διαιτητή: 7.0, μία απογοητευτική διαιτησία με σημαντικά και καθαρά λάθη.

Βαθμός VAR: 6.0, σωστά παρέμβηκε στο πέναλτι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αλλά πολύ λανθασμένα δεν έστειλε τον διαιτητή σε on field review για κόκκινη στον Νταβόρ στη φάση με τον Ντιονί.

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