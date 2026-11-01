Γεμάτη η τηλεοπτική ατζέντα της Κυριακής (1/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
ΣΙΓΜΑ
17:00 Μπάσκετ: Άρης - Παναθηναϊκός
19:30 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
ΕΡΤ Cosmos
12:45 ΑΕ Λάρισα - Ολυμπιακός Β
OMEGA
21:10 Formula - Αγώνας
Cytavision 1
11:00 Γυναικείο: Apollon Ladies - Ομόνοια
19:00 Ομόνοια Αραδίππου - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 2
18:00 Άρης - Ανόρθωση
Cytavision 3
16:00 Λάτσιο - Κάλιαρι
18:30 Λίβερπουλ - Άρσεναλ
Cytavision 4
13:30 Κόμο - Βενέτσια
16:00 Φροσινόνε - Τορίνο
19:00 Λέτσε - Τζένοα
21:45 Γιουβέντους - Νάπολι
Cytavision 5
16:30 Τένις: ATP 500 - Basel
22:30 Μπάσκετ: Μάτζικς - Σέλτικς
Cytavision 6
09:00 Moto GP - Αγώνας
15:00 Τένις: ATP 500 - Vienna
18:00 Παναιτωλικός - ΟΦΗ
Cytavision 8
15:00 Χετάφε - Σεβίλλη
17:15 Σανταντέρ - Ρεάλ
19:30 Έλτσε - Βαλένθια
22:00 Μπιλμπάο - Σοσιεδάδ
Cablenet Sports 1
17:00 Ομόνοια 29Μ - Νέα Σαλαμίνα
Cablenet Sports 2
15:00 Στραμβούργο - Οσέρ
18:15 Παρί FC - Moνακό
21:45 Μαρσέιγ - Τουλούζ
Cablenet Sports 3
13:00 Μπάσκετ: Γιουβεντούτ - Μπιλμπάο
20:00 Μπάσκετ: Μάλαγα - Μπαρτσελόνα
22:00 Λιόν - Ανζέ
Novasports Prime
19:00 ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης
Novasports 2
17:00 Λεβαδειακός - Άρης
Novasports 3
14:30 Ζανκτ Παουλί - Νυρεμβέργη
18:30 Άιντραχτ - Αμβούργο
Novasports 4
16:30 Ουνιόν Βερολίνου - Κολωνία
Novasports Start
10:30 Tένις: WTA 250 - Guangzhou
14:30 Γκρόιτερ Φιρτ - Χόλστεϊλ Κιέλ