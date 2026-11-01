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Γεμάτη η τηλεοπτική ατζέντα της Κυριακής (1/11)

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

ΣΙΓΜΑ

17:00 Μπάσκετ: Άρης - Παναθηναϊκός

19:30 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

ΕΡΤ Cosmos

12:45 ΑΕ Λάρισα - Ολυμπιακός Β

OMEGA

21:10 Formula - Αγώνας

Cytavision 1

11:00 Γυναικείο: Apollon Ladies - Ομόνοια

19:00 Ομόνοια Αραδίππου - ΑΠΟΕΛ

Cytavision 2

18:00 Άρης - Ανόρθωση

Cytavision 3

16:00 Λάτσιο - Κάλιαρι

18:30 Λίβερπουλ - Άρσεναλ

Cytavision 4

13:30 Κόμο - Βενέτσια

16:00 Φροσινόνε - Τορίνο

19:00 Λέτσε - Τζένοα

21:45 Γιουβέντους - Νάπολι

Cytavision 5

16:30 Τένις: ATP 500 - Basel

22:30 Μπάσκετ: Μάτζικς - Σέλτικς

Cytavision 6

09:00 Moto GP - Αγώνας

15:00 Τένις: ATP 500 - Vienna

18:00 Παναιτωλικός - ΟΦΗ

Cytavision 8

15:00 Χετάφε - Σεβίλλη

17:15 Σανταντέρ - Ρεάλ

19:30 Έλτσε - Βαλένθια

22:00 Μπιλμπάο - Σοσιεδάδ

Cablenet Sports 1

17:00 Ομόνοια 29Μ - Νέα Σαλαμίνα

Cablenet Sports 2

15:00 Στραμβούργο - Οσέρ

18:15 Παρί FC - Moνακό

21:45 Μαρσέιγ - Τουλούζ

Cablenet Sports 3

13:00 Μπάσκετ: Γιουβεντούτ - Μπιλμπάο

20:00 Μπάσκετ: Μάλαγα - Μπαρτσελόνα

22:00 Λιόν - Ανζέ

Novasports Prime

19:00 ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης

Novasports 2

17:00 Λεβαδειακός - Άρης

Novasports 3

14:30 Ζανκτ Παουλί - Νυρεμβέργη

18:30 Άιντραχτ - Αμβούργο

Novasports 4

16:30 Ουνιόν Βερολίνου - Κολωνία

Novasports Start

10:30 Tένις: WTA 250 - Guangzhou 

14:30 Γκρόιτερ Φιρτ - Χόλστεϊλ Κιέλ

Κατηγορίες

TV

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