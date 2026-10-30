Σαρωτικές νίκες με «πεντάρες» για Παρί Σεν Ζερμέν και Νις

Πέντε ημέρες πριν απ' τον αγώνα της με τον Ολυμπιακό στο "Roazhon Park" (4/11, 17:30) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, η Ρεν γνώρισε συντριβή με 5-2 απ' τη Νις στην "Allianz Riviera" στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Ligue 1 και είδε τη διαφορά της με την Παρί Σεν Ζερμέν να φτάνει τους 4 βαθμούς.

Οι Παριζιάνοι την ίδια ώρα έκαναν... περίπατο στο "Stade Oceane", διαλύοντας τη Χάβρη με 5-1 κι έφτασαν στις 6 σερί νίκες που τους έχουν εδραιώσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Στη Νίκαια, η Νις δεν άφησε τη Ρεν να πάρει... ανάσα. Σκόραρε δύο φορές απ' την άσπρη βούλα με τον Γουαχί (12', 34') με τη Ρεν να ισοφαρίζει ενδιάμεσα με τον Σιμάνσκι (15'). Οι γηπεδούχοι βρήκαν άλλα δύο γκολ στο 45'+2' με τον Κλος και στο 52' με τον Αμουρά, απλοποιώντας την κατάσταση, ενώ η Ρεν μείωσε στο 58' με τον Ντιά.

Την τελευταία... λέξη στον αγώνα «είπε» ο Γουαχί στο 73' σημειώνοντας χατ-τρικ. Ο προπονητής της Ρεν, Φρανκ Εζ παρέταξε την ομάδα σε διάταξη 3-5-2 χρησιμοποιώντας τους: Λεμαΐτρ - Αΐτ Μπουντιάλ, Κρέσγουελ, Ρουόλ - Φρανκόφσκι (46' Ρέινολντς), Σιμάνσκι, Ρονζιέ (68' Σισέ), Τόμασον (46' Τόμασον), Ναγκιντά - Ντιά (68' Σουμαρέ), Ταμάρι (74' Μαγιεντά).

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε... πάρτι απέναντι στη Χάβρη, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον... δεξιό μπακ της Ασράφ Χακίμι, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ (28', 55', 69'). Οι Χοντς (26') και Μαγιουλού (69') σημείωσαν τα άλλα δύο τέρματα των πρωταθλητών Ευρώπης, απέναντι στη Χάβρη που προηγήθηκε στο 18' με τον Μαγιά.