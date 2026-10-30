ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σαρωτικές νίκες με «πεντάρες» για Παρί Σεν Ζερμέν και Νις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Πέντε ημέρες πριν απ' τον αγώνα της με τον Ολυμπιακό στο "Roazhon Park" (4/11, 17:30) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, η Ρεν γνώρισε συντριβή με 5-2 απ' τη Νις στην "Allianz Riviera" στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Ligue 1 και είδε τη διαφορά της με την Παρί Σεν Ζερμέν να φτάνει τους 4 βαθμούς.

Οι Παριζιάνοι την ίδια ώρα έκαναν... περίπατο στο "Stade Oceane", διαλύοντας τη Χάβρη με 5-1 κι έφτασαν στις 6 σερί νίκες που τους έχουν εδραιώσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Στη Νίκαια, η Νις δεν άφησε τη Ρεν να πάρει... ανάσα. Σκόραρε δύο φορές απ' την άσπρη βούλα με τον Γουαχί (12', 34') με τη Ρεν να ισοφαρίζει ενδιάμεσα με τον Σιμάνσκι (15'). Οι γηπεδούχοι βρήκαν άλλα δύο γκολ στο 45'+2' με τον Κλος και στο 52' με τον Αμουρά, απλοποιώντας την κατάσταση, ενώ η Ρεν μείωσε στο 58' με τον Ντιά.

Την τελευταία... λέξη στον αγώνα «είπε» ο Γουαχί στο 73' σημειώνοντας χατ-τρικ. Ο προπονητής της Ρεν, Φρανκ Εζ παρέταξε την ομάδα σε διάταξη 3-5-2 χρησιμοποιώντας τους: Λεμαΐτρ - Αΐτ Μπουντιάλ, Κρέσγουελ, Ρουόλ - Φρανκόφσκι (46' Ρέινολντς), Σιμάνσκι, Ρονζιέ (68' Σισέ), Τόμασον (46' Τόμασον), Ναγκιντά - Ντιά (68' Σουμαρέ), Ταμάρι (74' Μαγιεντά).

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε... πάρτι απέναντι στη Χάβρη, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον... δεξιό μπακ της Ασράφ Χακίμι, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ (28', 55', 69'). Οι Χοντς (26') και Μαγιουλού (69') σημείωσαν τα άλλα δύο τέρματα των πρωταθλητών Ευρώπης, απέναντι στη Χάβρη που προηγήθηκε στο 18' με τον Μαγιά.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κινείται νομικά κατά του Κάραχερ η Άστον Βίλα

Premier League

|

Category image

Super League: Δεσπόζει το ντέρμπι της Αθήνας

Super League

|

Category image

«Η πραγματική διαφορά μας παραμένει μικρή...»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σκοράρει μόνο σε νίκες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

H κλήση για τους αγώνες των προκριματικών του FIBA Women’s EuroBasket 2029

Κύπρος

|

Category image

Απαιτητική αποστολή που έχει να αποδείξει πολλά

ΑΕΛ

|

Category image

Ώρα αντεπίθεσης και... απαντήσεων

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέο παγκύπριο ρεκόρ από την Κάλια Αντωνίου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Θα έχει άλλη... απήχηση!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Nα «φωνάξει» πως δεν είναι… ξεγραμμένη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αργυρό για τον Ανδρέα Γαβριήλ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Κωφών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Με απουσίες, αλλά... μονόδρομος

ΑΕΚ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το μεγάλο ντέρμπι Απόλλων – Πάφος

Δελτία Τύπου

|

Category image

Αρχίζει η σεζόν 2026-27 στα πρωταθλήματα Allywn Ανδρών & Γυναικών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Νέα σούπερ εμφάνιση του Γιάννη και... οι Χιτ διέλυσαν τους Πέισερς

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη