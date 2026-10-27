Η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (27/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Cytavision 3
22:00 Φλίτγουντ - Άρσεναλ
Cytavision 4
19:30 Σασουόλο - Λάτσιο
21:45 Ρόμα - Κάλιαρι
Cytavision 5
15:00 Τένις: ATP 500 - Basel
Cytavision 6
14:30 Τένις: ATP 500 - Vienna
17:30 Αστέρας Τρ. - Κηφισιά
21:45 Τορίνο - Κόμο
Cytavision 7
16:00 Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου
Novasports Prime
21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι
Novasports 2
22:00 Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης
Novasports 4
18:00 Mπάσκετ: Mπακσασεχίρ - ΠΑΟΚ
21:00 Mπάσκετ: Μπάγερν - Μπαρτσελόνα
Novasports 5
18:00 Mπάσκετ: Ντουμπάι - Παρί FC
21:00 Mπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Μακάμπι
Novasports Start
21:30 Mπάσκετ: Bαλένθια - Φενέρμπαχτσε