Δράμα ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Αναντολού Εφές

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να συνεχίσει νικηφόρα στη EuroLeague, γνωρίζοντας τη δίκαιη ήττα 83-68 από την Εφές στην Κωνσταντινούπολη και υποχωρώντας στο 7-2.

Οι «πράσινοι» δεν έπιασαν την απόδοση που θα ήθελαν, δυσκολεύτηκαν να βρουν ρυθμό και έμειναν πίσω στο σκορ από νωρίς, κυνηγώντας στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η εικόνα τους βελτιώθηκε για ένα μικρό διάστημα στο πρώτο μισό της τέταρτης περιόδου, όταν επιχείρησαν να επιστρέψουν και να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από το παιχνίδι, όμως δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Έτσι, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφυγε με άδεια χέρια από την Πόλη, σε ένα ματς που θα ήθελε να έχει διαχειριστεί διαφορετικά.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κόλιν Μάλκολμ με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ 15 πόντους και 5 ριμπάουντ μέτρησε ο Μπρούνο Φερνάντο. Καθοριστικός με 14 πόντους, 8 ασίστ και μεγάλα σουτ ο Κάμερον Πέιν. Από πλευράς Παναθηναϊκού, 17 πόντους αλλά με κακές επιλογές μέτρησε ο Κέντρικ Ναν (6/15 σουτ), ενώ έδωσε πολλές μάχες ο Ματίας Λεσόρ (5 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα).

Πλέον, ο Παναθηναϊκός AKTOR στρέφεται στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στο Αλεξάνδρειο για τη Stoiximan GBL (01/11, 17:00), ενώ στη 10η αγωνιστική της Euroleague θα φιλοξενηθεί από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (04/11, 21:45).

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε αρκετά άσχημα στο παιχνίδι, με λάθη στην επίθεση και προβλήματα στην αμυντική λειτουργία, δίνοντας στην Εφές τη δυνατότητα να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο και να πάρει από νωρίς το προβάδισμα. Οι Τούρκοι έφτασαν μέχρι το 21-11, με τον Σάριτς να δημιουργεί προβλήματα κοντά στο καλάθι και τον Λόιντ να βρίσκει στόχο από την περιφέρεια. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανακάτεψε γρήγορα την τράπουλα, με τις αλλαγές και την είσοδο των παικτών από τον πάγκο να αλλάζουν την εικόνα των «πράσινων». Ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσε λύσεις στην επίθεση, ο Φρανσίσκο πρόσθεσε ενέργεια και σκορ, με τον Παναθηναϊκό να περιορίζει τη διαφορά και να κλείνει το δεκάλεπτο στο 21-18.

Η αντεπίθεση του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε, με τον Φρανσίσκο να παίρνει πρωτοβουλίες και να μειώνει σε 23-21 με τρίποντο, έπειτα από τρία διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ των «πράσινων». Ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσε σημαντικές λύσεις, με αποκορύφωμα το τρίποντο και φάουλ για το 27-24, ενώ ο Γκραντ πέτυχε ένα μεγάλο καλάθι για το 41-31 λίγο αργότερα. Παρά την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να επιστρέψει, τα πολλά λάθη συνέχισαν να αποτελούν πρόβλημα, με την ομάδα να έχει μόλις 6 ασίστ για 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Η Εφές εκμεταλλεύτηκε ορισμένες από αυτές τις ευκαιρίες, διατηρώντας το προβάδισμα και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το 45-37.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του έδινε η Εφές για να επιστρέψει στο παιχνίδι, συνεχίζοντας να παρουσιάζει προβληματική εικόνα στην επίθεση. Τα λάθη διαδέχονταν το ένα το άλλο, με τον Φρανσίσκο να είναι αρνητικός και τον Ναν να μην βρίσκει ρυθμό, την ώρα που οι γηπεδούχοι διατηρούσαν τον έλεγχο. Ο Χέιζ-Ντέιβις και ο Μήτογλου έδωσαν κάποιες λύσεις, ενώ ο Μπάντιο πέτυχε σημαντικό τρίποντο για το 56-49, κρατώντας τους «πράσινους» κοντά στο σκορ. Ωστόσο, η Εφές έβρισκε απαντήσεις, με τον Λόιντ να ευστοχεί από την περιφέρεια και τον Γκραντ να πετυχαίνει δύσκολο καλάθι στο τέλος, διαμορφώνοντας το 61-51.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός έβγαλε για πρώτη φορά ουσιαστική αντίδραση, με τον Λεσόρ να παίρνει πρωτοβουλίες και να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι. Ο Γάλλος με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα και ένα καλάθι με φάουλ έδωσε ώθηση στους «πράσινους», που μείωσαν τη διαφορά μέχρι και στον πόντο (66-65), έπειτα από τρίποντο του Ναν και καλάθι του Γιαμπουσέλε. Ωστόσο, η Εφές βρήκε ξανά τις λύσεις που χρειαζόταν, με τον Πέιν να πετυχαίνει δύο πολύ σημαντικά τρίποντα και τον Μάλκολμ να δίνει πολύτιμες. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή, με τους γηπεδούχους να διατηρούν τον έλεγχο στα τελευταία λεπτά και να φτάνουν στη νίκη με 83-68.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-37, 61-51, 83-68

Πηγή: sport-fm.gr