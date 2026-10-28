Oι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (28/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Oι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (28/10)
Cytavision 1
17:00 Oμόνοια Αρ. - Διγενής Μόρφου
Cytavision 3
19:30 Μπάσκετ: ΑΕΛ - Ελσίνκι
22:00 Λίβερπουλ - Τσέλσι
Cytavision 4
19:30 Βενέτσια - Ίντερ
21:45 Φούλαμ - Κρίσταλ Πάλας
Cytavision 5
15:00 Τένις: ATP 500 - Basel
Cytavision 6
15:00 Μαρκό - Ολυμπιακός
17:30 Παναθηναϊκός - Άρης
19:30 Μίλαν - Μπολόνια
21:45 Μπόρνμουθ - Άστον Βίλα
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
21:30 Μάντσεστερ Σίτι - Μπράιτον
Cytavision 8
14:30 Τένις: ATP 500 - Vienna
20:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
Cablenet Sports 1
18:00 ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας
Cablenet Sports 2
19:45 C.L (γ): Μπάγερν - Ρεάλ
22:00 C.L (γ): Άρσεναλ - Μπενφίκα
Cablenet Sports 3
19:45 C.L (γ): Τσέλσι - Ρόμα
22:00 C.L (γ): Λιόν - Ίντερ
Novasports Prime
19:30 Μπάσκετ: Μπεσίκτας - Ολυμπιακός
Novasports 3
21:30 Μπάσκετ: Βίρτους - Ζαλγκίρις
Novasports 4
19:30 Μπάσκετ: Άρης - Τσεντεβίτα
Novasports 5
20:00 Μπάσκετ: Χάποελ - Εφές
Novasports 6
21:00 Μπάσκετ: Βιλερμπάν - Παρτιζάν
Novasports Start
19:00 Βόλεϊ: Αθηναϊκός - Λάντες