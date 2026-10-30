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Αινιγματικός ο Γαρπόζης – «Δεν υπάρχει λόγος να τα ξέρει ο έξω κόσμος»

ΓΗΠΕΔΟ

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Πρώτη νίκη αλλά προβληματισμένος εμφανίστηκε ο Γαρπόζης – «Θα το λύσω με τον πρόεδρο και τη διοίκηση»

Μπορεί η Καρμιώτισσα να πήρε το πρώτο της τρίποντο στη χρονιά, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό, όμως ο προπονητής της ομάδας, Αλέξης Γαρπόζης, σημείωσε ότι ο αντίπαλος δικαιούταν κάτι περισσότερο, ενώ προχώρησε με σοβαρές κουβέντες, χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριμένα γεγονότα.

Για το παιχνίδι: «Δεν κάναμε καλό παιχνίδι. Πήραμε το ζητούμενο που ήταν οι τρεις βαθμοί. Ήταν ξεκάθαρο το άγχος των παιδιών. Ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι για την πορεία μας. Μετά το γκολ είχαμε μια, δυο ευκαιρίες να σκοράρουμε για να μας φύγει και το άγχος. Δεν τα καταφέραμε και αρκεστήκαμε στο να αμυνόμαστε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Για να είμαι ειλικρινής θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο παιχνίδι. Δεν δικαιούμασταν τους τρεις βαθμούς όμως θεωρώ ότι η μπάλα μας δίνει σιγά-σιγά πίσω αυτά που δεν πήραμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Γιατί εκτός από το τελευταίο παιχνίδι με τον Απόλλωνα στα προηγούμενα παιχνίδια δικαιούμασταν κάτι περισσότερο».

Στη συνέχεια είπε: «Δεν συνηθίζω να μιλώ περισσότερο και δεν ασχολείται και κανένας από το φίλαθλό κοινό με τη δική μας ομάδα, όμως υπάρχουν δικαιολογίες για το ότι χάνουμε τη συγκέντρωση μας στα τελευταία στάδια του αγώνα, χάνουμε τις θέσεις μας. Υπάρχουν δικαιολογίες που τις κρατάμε για εμάς. Να είστε σίγουροι ότι με την πάροδο του χρόνου η ομάδα θα είναι καλύτερη. Η νίκη αυτή θα βοηθήσει στο ψυχολογικό κομμάτι όμως δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημά μας. Από την στιγμή που είμαι εγώ εδώ πρέπει να πάρω κάποιες αποφάσεις. Θα είναι σκληρές όμως έχουμε ένα ξεκάθαρο πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε εκ των έσω. Όπως δεν λέω κάτι για την ομάδα που συμβαίνει στα μέσα, θα το λύσω με τον πρόεδρο και τη διοίκηση».

Σε ερώτηση αν αναφέρεται σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, απάντησε: «Κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως είδες και σήμερα δίνουν τα πάντα. Είναι κάποια πράγματα που δεν υπάρχει λόγος να τα ξέρει ο έξω κόσμος».

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