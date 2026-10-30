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Κόντρα... στην τελευταία του ήττα!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Στην ομάδα της Λεμεσού στοχεύουν το αήττητο σερί να κρατήσει όσο γίνεται περισσότερο

Μετά και το πέρας της 7ης αγωνιστικής ο Απόλλωνας παραμένει η μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος, μετρώντας τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες. Στην ομάδα της Λεμεσού στοχεύουν το αήττητο σερί να κρατήσει όσο γίνεται περισσότερο, ώστε να παραμείνει στην κατάλληλη τροχιά για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Επόμενο εμπόδιο για το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα, το ερχόμενο Σάββατο (31/10, 17:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα», η Πάφος FC. Μία ομάδα κόντρα στην οποία ο Απόλλωνας είχε θετικά αποτελέσματα την περσινή περίοδο στον θεσμό του πρωταθλήματος, βγαίνοντας νικητής στα τρία από τα τέσσερα συναπαντήματά τους, ενώ στο άλλο σημειώθηκε ισοπαλία. Απέναντί της, όμως, είχε δεχθεί την τελευταία του ήττα, στις 29 Μαΐου 2026, όταν τέθηκαν αντιμέτωποι στον τελικό του κυπέλλου, στον οποίο η παφιακή ομάδα νίκησε με 2-0 και σήκωσε τον τίτλο.

Στα αγωνιστικά, στη σημερινή τελευταία προπόνηση αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά η συμμετοχή του Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος είχε αποχωρήσει νωρίς από τον αγώνα με την Καρμιώτισσα λόγω τραυματισμού. Από εκεί και πέρα, κανονικά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας είναι οι Μαλεκκίδης και Εσκρίτσε, οι οποίοι συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες και αποφασίσθηκε να εκτίσουν την ποινή τους στον αγώνα που ακολουθεί απέναντι στον Ολυμπιακό.

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