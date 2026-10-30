Μακριά από μπανανόφλουδες

Να μην παρασυρθεί από τη βαθμολογική θέση της Krasava Ε.Ν. Ύψωνα καλείται η ΑΕΚ εν’ όψει του αυριανού (16:00) αγώνα στο «Αμμόχωστος». Μπορεί ο προσεχής αντίπαλος των κιτρινοπρασίνων να βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, με μόλις 4 βαθμούς, ωστόσο στην ΑΕΚ δεν πρέπει να ξεχνούν ότι δεν είναι λίγες οι φορές που η ομάδα τους πάτησε την μπανανόφλουδα ή δυσκολεύτηκε αφάνταστα κόντρα σε θεωρητικά μικρότερους αντιπάλους.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν η αναμέτρηση κυπέλλου με τον Ακρίτα Χλώρακας. Το παιχνίδι αυτό, όπως και η αναμέτρηση με την Ομόνοια Αραδίππου για την 5η αγωνιστική, θα πρέπει να ηχήσουν ως «καμπανάκια» για τους παίκτες και την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ. Γι’ αυτό και το αυριανό παιχνίδι χρειάζεται μεγάλη προσοχή, εφόσον οι Λαρνακείς θέλουν να εξαργυρώσουν σωστά τη νίκη που πέτυχαν σε βάρος της Ομόνοιας.

Η έκβαση του αγώνα θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από την αγωνιστική συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών του Ρούμπεν Σεγιές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συνέχεια και συνέπεια προκειμένου να διατηρηθούν στο ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα. Ερωτηματικό αποτελεί η αγωνιστική προσέγγιση που θα έχει η ΑΕΚ κόντρα στην Krasava, κατά πόσο, δηλαδή, ο Ισπανός τεχνικός θα διατηρήσει το 3-4-3 με το οποίο αντιμετώπισε την Ομόνοια ή θα επαναφέρει το κλασικό 4-2-3-1. Το μόνο βέβαιο είναι πως δεν προβλέπονται θεαματικές αλλαγές στο βασικό σχήμα της ομάδας σε σύγκριση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε το ντέρμπι με την Ομόνοια.

Ο Τσακόν, παρόλο που δεν ήταν τόσο καλός κόντρα στο τριφύλλι, μάλλον θα ξεκινήσει και πάλι βασικός, αφού χρειάζεται ν’ ανακτήσει ρυθμό μετά το τελευταίο πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε. Λογικά θα διατηρηθούν στην ενδεκάδα και οι Μιραμόν, Σαμπορίτ, Κέλερ. Σίγουρα θ’ απουσιάσει ο τιμωρημένος Αντερέγκεν και ο Ιβάνοβιτς, ο οποίος δεν επανήλθε ακόμα στις προπονήσεις.