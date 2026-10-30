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«Με μία λέξη, αδικία…»

ΓΗΠΕΔΟ

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Έτσι αντιμετώπισε την ήττα από την Καρμιώτισσα ο προπονητής του Ολυμπιακού

Oι δηλώσεις από τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Κωστή, μετά την ήττα από την Καρμιώτισσα.

«Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στον Αλέξη για τη σημαντική νίκη της ομάδας του. Τρέφω μεγάλο σεβασμό και σαν αντίπαλοι ποδοσφαιριστές που παίξαμε και σαν προπονητή. Σήμερα όμως πρέπει να πω ότι η ομάδα μου κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σήμερα νομίζω πως το παιχνίδι περιγράφεται με μια λέξη, αδικία. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες αλλά δεν σκοράραμε. Έδωσα συγχαρητήρια στα παιδιά για τον τρόπο που παίξαμε σήμερα. Στο ποδόσφαιρο πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα και θέλω να πιστεύω ότι η επόμενη μέρα θα είναι θετική για τον Ολυμπιακό».

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