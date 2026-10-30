Φρόντισε ο ΜακΙντάιρ

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έδωσε έναν λόγο στον Ολυμπιακό να χαμογελά στην... σκιά της σημερινής είδησης του σοβαρού τραυματισμού του Γιαν Μοντέρο!

Το βράδυ της Παρασκευής (30/10) οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν κόπωση και απουσίες και πήραν το θρίλερ με την Αρμάνι Μιλάνο με σκορ 84-78 στη SUNEL Arena για την ένατη αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Το ματς:

Απόλυτα ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να εκκινεί το ματς με τους ΜακΙντάιρ, Γουόρντ στο «2», Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Χολ, Με τους ΜακΙντάιρ και Βεζένκοφ να έχουν από έξι πόντους ο κάθε ένας, «απαντώντας» στους έξι πόντους των Κόουλ και Ράιτ, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ για το 12-12 στο πεντάλεπτο.

Η εν λόγω τετράδα παικτών συνέχισε να βρίσκει με ευκολία τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι, με τον Κόουλ να πετυχαίνει το τρίτο του τρίποντο και να γράφει το 16-17 στο 7'. Σε εκείνο το χρονικό σημείο, οι «ερυθρόλευκοι» έσφιξαν την άμυνά τους και με το τρίποντο του Παπανικολάου, το υπέροχο fade away του ΜακΙντάιρ, την ασίστ του Αμερικανού για το κάρφωμα του Τζόουνς, αλλά και το φόλοου του Βεζένκοφ, οι Πειραιώτες πήραν εκ νέου το προβάδισμα για το 25-17 στο φινάλε, με τον Γκούντουριτς να διαμορφώνει το 25-19 της περιόδου με buzzer beater. Αξιοσημείωτο στατιστικό οι 9 πόντοι του Ολυμπιακού από τα 6 επιθετικά ριμπάουντ.

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Ιταλούς να εκμεταλλεύονται την ευστοχία τους πίσω από τα 6,75μ. και μαζί ένα «νεκρό διάστημα» του Ολυμπιακού, να προσπερνούν για το 35-33 στο 24ο λεπτό χάρη στους Γκούντουριτς, Μπερνέλ και Μάθιους. Σε αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός είχε σκοράρει με τρία δύσκολα καλάθια των Πλώτα (πρώτο του στην Ευρωλίγκα), Γουόρντ, Βεζένκοφ και Τζόσεφ.

Σε εκείνο το σημείο, ο Κόντι Μίλιρ-ΜακΙντάιρ που νωρίτερα πήρε μερικές ανάσες, επανήλθε στο παρκέ σε μια άγρια κατάσταση και με έξι μαζεμένους πόντους, συν το τρίποντο του αρχηγού Παπανικολάου, οι γηπεδούχοι πήγαν στο +4 και το 44-40 στο 18ο λεπτό, για τη δωδέκατη εναλλαγή του σκορ στο ματς! Στο τελευταίο δίλεπτο της περιόδου, οι βολές του Κόουλ και το καλάθι του Χολ έστειλαν τις ομάδες στα αποδυτήρια στην απόλυτη ισορροπία και με το σκορ στο 44-44.

Με κάρφωμα του Ράιτ ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο, προτού απαντήσουν οι Γουόρντ και ο Βεζένκοφ με τρίποντο για το 49-46 στο 21ο λεπτό. Με τους Ράιτ και Χολ να ανταλλάζουν εντυπωσιακά καρφώματα, το σκορ παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα, προτού οι Πίτερς και Γουόρντ με διαδοχικά καλάθια γράψουν το 56-52 στο 25'.

Ο Κόουλ με το 4ο τρίποντό του στο ματς μείωσε στον πόντο, με τον ΜακΙντάιρ να βγαίνει ξανά μπροστά και με τρεις μαζεμένους πόντους να κάνει το 59-55 ένα λεπτό αργότερα.

Ακολούθησαν δύο δύσκολα και εντυπωσιακά γκολ-φάουλ δια χειρός Κόουλ και Βεζένκοφ (62-58), με τον Βούλγαρο σούπερ σταρ των πρωταθλητών Ευρώπης να το παίρνει... επ' ώμου και με δύο ακόμη καλάθια να γράφει το 66-60 στο 28'. Ο Χολ μείωσε προσωρινά με 1/2 βολές, για να έρθει ο MVP μέχρι εκείνο το σημείο του αγώνα, Κόντι Μιίλερ-ΜακΙντάιρ και με buzzer beater τρίποντο από τη γωνία να φτάνει τους 24 πόντους και να διαμορφώνει το 69-61 του δεκαλέπτου!

Με τον Γουόρντ να πετυχαίνει πέντε γρήγορους πόντους στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός πήγε για πρώτη φορά στο ματς στο +11 και το 74-63 στο 31ο λεπτό, με τους Μπερνέλ, Γκούντουριτς και Ράιτ να αντιδρούν και να μειώνουν στους 4 (74-70) τέσσερα λεπτά αργότερα. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε 5 λεπτά για να βρει σκορ και μάλιστα με 1/3 βολές του Εντζάι (75-70), με τον Μπερνέλ να απαντά με σουτ πίσω από τα 6,75μ. για το 75-73 στο 37'. Με τα... γάλατα να σφίγγουν, οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν πάθος, ένταση και ψυχή και με τα παλικαρίσια καλάθια των Γουόρντ, Τζόσεφ και Εντζάι, πήγαν στο 81-76 στο τελευταίο λεπτό, παίρνοντας ένα πολύ σημαντικό ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 84-78.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 44-44, 69-61, 84-78.

Πηγή: sport-fm.gr