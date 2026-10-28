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Λαμίν Γιαμάλ: «Κάποια μέρα θα έρθει η ώρα μου»

ΓΗΠΕΔΟ

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H αναφορά του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος συγκαταλεγόταν στα φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα του 2026

Ο 19χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος συγκαταλεγόταν στα φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα του 2026, σχολίασε την Τρίτη (27/10) την τρίτη θέση που κατέλαβε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στιγμή του θα έρθει, εφόσον συνεχίσει να αγωνίζεται στο ίδιο επίπεδο.

«Θα συμβεί. Τα καλά πράγματα χρειάζονται χρόνο και έχω εμπιστοσύνη στην πορεία που χαράζω. Χωρίς βιασύνη, με ελπίδα και με τη σιγουριά ότι κάποια μέρα θα έρθει η ώρα μου», έγραψε στο Instagram ο 19χρονος Καταλανός εξτρέμ.

«Συγχαρητήρια στους νικητές. Θα επικεντρωθώ σε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία: να βοηθήσω την Μπαρτσελόνα να κερδίζει», πρόσθεσε.

Ο Γιαμάλ, ο οποίος κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το περασμένο καλοκαίρι με την Ισπανία, κατέλαβε την τρίτη θέση στη φετινή ψηφοφορία, πίσω από τον Άγγλο επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου, Χάρι Κέιν, και τον Γάλλο φορ της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ.

Παράλληλα, αναδείχθηκε για τρίτη διαδοχική χρονιά κορυφαίος νεαρός ποδοσφαιριστής, ενώ το 2025 είχε τερματίσει δεύτερος, πίσω από τον Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο νεαρός άσος είχε υποστηρίξει ότι άξιζε να κατακτήσει τη «Χρυσή Μπάλα», δηλώνοντας μάλιστα ότι θεωρεί τον εαυτό του, μαζί με τον Κιλιάν Μπαπέ, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο.

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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