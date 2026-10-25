Οι μεταδόσεις σήμερα (25/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 25/10
Omega
22:00 Formula 1 - Αγώνας
Cytavision 1
19:00 ΑΕΛ - Άρης
Cytavision 2
17:00 Καρμιώτισσα - Απόλλων
Cytavision 3
16:00 Μάντσεστερ Γ. - Μπόρνμουθ
18:30 Σάντερλαντ - Λιντς
22:00 Μπαρτσελόνα - Ρεάλ
Cytavision 4
13:30 Ίντερ - Φιορεντίνα
16:00 Λίβερπουλ - Μπράιτον
19:00 Λέτσε - Γιουβέντους
21:45 Ουντινέζε - Μίλαν
Cytavision 5
12:00 Τένις: ATP 250 – Almaty
17:30 Τένις: ATP 250 – Brussels
Cytavision 6
12:30 Ράλι Πορτογαλίας - Stage 1
16:00 Κρίσταλ Πάλας - Νιούκασλ
18:00 Βόλος - Παναθηναϊκός
23:00 Μπάσκετ: Γιούτα Τζαζ - Λέικερς
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:30 Σπόρτινγκ - Ακαντέμικο
Cytavision 8
16:00 Ολυμπιακός - Καλαμάτα
20:00 ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
Cablenet Sports 1
18:00 ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 29Μ
Cablenet Sports 2
16:00 Μονακό - Λιλ
18:15 Στρασβούργο - Ρεν
21:45 Παρί ΣΖ - Λυών
Cablenet Sports 3
15:30 Αϊντχόφεν - Φέγενορντ
18:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Μπασκόνια
20:00 Χάντμπολ: Ανόρθωση - ΑΕΚ Αθηνών
Novasports Prime
19:30 Άρης - Ατρόμητος
Novasports 3
14:30 Μπράουσβαϊγκ - Ανόβερο
18:30 Φράιμπουργκ - Μπάγερν
Novasports 5
14:30 Χόλστεϊλ Κιέλ - Ντ. Δρέσδης
Novasports 6
11:00 Τένις: WTA 500 - Ningbo
16:30 Χόφενχαϊμ - Λεβερκούζεν