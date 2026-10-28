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«Μια οφειλόμενη απάντηση...» για την επίμαχη φάση στο ΑΕΚ – Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

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Η θέση των παλαίμαχων της Ομόνοιας για τη φάση του Ντουβέρν και του Μιλίτσεβιτς και το υστερόγραφο για «τις σκηνές με τις αντιδράσεις "παραγόντων" της αντίπαλης ομάδας»

Η ανάρτησή τους οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, μετά και την ανάλυση της φάσης από την εκπομπή των πρασίνων στο OMONOIA TV (διαβάστε ΕΔΩ), παίρνουν θέση για το περιστατικό με τον Ντουβέρν και τον Μιλίτσεβιτς και αφήνουν αιχμές για τις αντιδράσεις των παραγόντων της ομάδας της Λάρνακας.

Η ανακοίνωσή τους:

«Μια οφειλόμενη απάντηση..

Σε καταιγισμό αναρτήσεων και δηλώσεων έχουν προβεί πολλοί τις τελευταίες ώρες, ακόμη και σε "επίσημο επίπεδο" για να δημιουργήσουν μια εσκεμμένη, αρνητική και αντιαθλητική εικόνα εναντίον του ποδοσφαιριστή μας Ντουβέρν για συγκεκριμένη φάση του αγώνα, ζητώντας μάλιστα και παρέμβαση αρμοδίων για παραδειγματική τιμωρία του..

Εμείς οφείλουμε μια απάντηση, ιδιαίτερα προς τον κόσμο της Ομόνοιας, για να κλείσει τα αυτιά του σε όλους τους επιτήδειους..

Εξάλλου όπως θα δείτε και στην προβολή και ανάλυση της συγκεκριμένης φάσης, στην οποία όλοι σχεδόν οι ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας ήταν μέσα στην περιοχή μας, ΚΑΝΕΝΑΣ από τους αντιπάλους δεν είδε, δεν αντέδρασε ή και διαμαρτυρήθηκε για την συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή μας.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ κύριοι.. φτιάχθηκε στο πέρασμα των δεκαετιών μέσα από τους κανόνες της αθλητοπρέπειας, του σεβασμού και του ευ αγωνίζεσθαι.

Εξάλλου μετά το τέλος του αγώνα και ενώ ηττηθήκαμε, είδαμε τον κόσμο μας να παραδίδει σε όλους μαθήματα ήθους, να χειροκροτεί και να εμψυχώνει τους ποδοσφαιριστές μας για την συνέχεια του πρωταθλήματος.

Σημείωση: Καλό θα ήταν να ξαναδείτε όλο τον αγώνα και ιδιαίτερα τις σκηνές με τις αντιδράσεις "παραγόντων" της αντίπαλης ομάδας να παραδίδουν "τα δικά τους μαθήματα αθλητοπρέπειας"...».

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