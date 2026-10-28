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Οι 4+6 και τα άλλα έξι

ΓΗΠΕΔΟ

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Βγαίνουν σήμερα άλλα δύο εισιτήρια για τη φάση των 16 του κυπέλλου

Τέσσερις ομάδες έχουν κλείσει θέση στους «16» του κυπέλλου Coca-Cola και μαζί με τις άλλες έξι που πέρασαν χωρίς αγώνα, συνθέτουν μέχρι στιγμής τη δεκάδα των ομάδων που συνεχίζουν στη β΄ φάση.

Συγκεκριμένα, Πάφος FC και Ομόνοια που συμμετέχουν σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά και ο Απόλλωνας που ήταν φιναλίστ του περσινού τελικού, επωφελήθηκαν βάσει προκήρυξης, όπως και η Ανόρθωση, ο ΑΣΙΛ και η Ένωση που ήταν οι τυχερές ομάδες από την κλήρωση.

Απόψε, θα εκδοθούν ακόμη δύο εισιτήρια, με τις ομάδες της Α΄ Κατηγορίας, να έχουν ασφαλώς τον πρώτο λόγο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σπάρτακος - Krasava Ε.Ν.Υ.  0-2

Άρης - Εθνικός Άχνας 4-0

ΑΕΚ - Ακρίτας 3-2

Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρ.  4-0

Τετάρτη 28/10

17:00 Ομόνοια Αρ. - Διγενής Μόρφου

18:00 ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας

Τρίτη 03/11

18:00 ΑΕΛ - Ηρακλής Γερ.

19:00 Καρμιώτισσα - Ερμής

Τετάρτη 04/11

18:00 Δόξα - Ολυμπιακός

Πέμπτη 05/11

20:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών

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