Οι 4+6 και τα άλλα έξι
ΓΗΠΕΔΟ
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Βγαίνουν σήμερα άλλα δύο εισιτήρια για τη φάση των 16 του κυπέλλου
Τέσσερις ομάδες έχουν κλείσει θέση στους «16» του κυπέλλου Coca-Cola και μαζί με τις άλλες έξι που πέρασαν χωρίς αγώνα, συνθέτουν μέχρι στιγμής τη δεκάδα των ομάδων που συνεχίζουν στη β΄ φάση.
Συγκεκριμένα, Πάφος FC και Ομόνοια που συμμετέχουν σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά και ο Απόλλωνας που ήταν φιναλίστ του περσινού τελικού, επωφελήθηκαν βάσει προκήρυξης, όπως και η Ανόρθωση, ο ΑΣΙΛ και η Ένωση που ήταν οι τυχερές ομάδες από την κλήρωση.
Απόψε, θα εκδοθούν ακόμη δύο εισιτήρια, με τις ομάδες της Α΄ Κατηγορίας, να έχουν ασφαλώς τον πρώτο λόγο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σπάρτακος - Krasava Ε.Ν.Υ. 0-2
Άρης - Εθνικός Άχνας 4-0
ΑΕΚ - Ακρίτας 3-2
Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρ. 4-0
Τετάρτη 28/10
17:00 Ομόνοια Αρ. - Διγενής Μόρφου
18:00 ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας
Τρίτη 03/11
18:00 ΑΕΛ - Ηρακλής Γερ.
19:00 Καρμιώτισσα - Ερμής
Τετάρτη 04/11
18:00 Δόξα - Ολυμπιακός
Πέμπτη 05/11
20:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών