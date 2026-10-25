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Απίθανος Αντονέλι, πήρε την pole position στις ΗΠΑ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κίμι Αντονέλι δείχνει αποφασισμένος να διεκδικήσει τον φετινό τίτλο, καθώς πήρε την pole position στις κατατακτήριες των ΗΠΑ και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση!

Ο Κίμι Αντονέλι ήταν απλά εκπληκτικός στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix των ΗΠΑ, για τον 18ο αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 για το 2026. Ο νεαρός Ιταλός οδηγός της Mercedes F1 απέδειξε έμπρακτα πως δεν επηρεάζεται από την πίεση του πρωταθλητισμού, κατακτώντας μια εμφατική pole position στην απαιτητική πίστα του Circuit of the Americas.

Σε μια συναρπαστική μάχη για την ανάδειξη του ταχύτερου οδηγού, ο Αντονέλι κατέκτησε την pole position, αφήνοντας πίσω του τα μεγάλα φαβορί των δοκιμαστικών. Η τελική φάση (Q3) ξεκίνησε με τις ομάδες να ξεδιπλώνουν την απόλυτη στρατηγική τους στην πίστα, σε μια διαδικασία όπου οι ισορροπίες ανατράπηκαν από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Ο Αντονέλι έθεσε νωρίς τον πήχη, σημειώνοντας έναν εκπληκτικό χρόνο στο 1:34,035. Παρά τις προσπάθειες των Μαξ Φερστάπεν και Χατζάρ, οι οποίοι τον ακολούθησαν κατά πόδας, η κορυφή παρέμεινε απρόσιτη. Στον αντίποδα, το πρώτο σκέλος των χρονομετρημένων δοκιμαστικών αποδείχθηκε απογοητευτικό για τη Ferrari και τη McLaren, με τους οδηγούς τους να περιορίζονται στις θέσεις 4 έως 6 και 7-8 αντίστοιχα, χωρίς να μπορούν να βρουν τον επιθυμητό ρυθμό.

Η μεγάλη ανατροπή που όλοι προσδοκούσαν στο φινάλε του Q3 δεν ήρθε ποτέ. Η πλειονότητα των μονοθεσίων απέτυχε να βελτιώσει τους χρόνους της στην τελευταία τους προσπάθεια. Εξαίρεση αποτέλεσε ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος με ένα δυνατό ντεμαράζ κατάφερε να κερδίσει έδαφος και να πλασαριστεί στην 5η θέση της κατάταξης, ακριβώς πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ.

Με την καρώ σημαία να πέφτει, ο Αντονέλι πανηγύρισε την πρώτη θέση του grid για τον αυριανό αγώνα.

sport-fm.gr 

 

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