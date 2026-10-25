Στον ανακριτή σήμερα ο Βαγγέλης Λιόλιος – Αρνείται τις κατηγορίες

Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, μαζί με τον Γιώργο Μαυραγάνη, στενό του συνεργάτη και επιχειρηματία. Αμφότεροι κατηγορούνται πως εμπλέκονται στο σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ για φερόμενους στημένους αγώνες. Μετά την απολογία τους, που αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες, θα αποφασιστεί αν θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι και με ποιους όρους.

Ο ισχυρός άνδρας της ομοσπονδίας απορρίπτει κατηγορηματικά το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως οι καταγγελίες σε βάρος του αποτελούν προϊόν μιας ευρύτερης και οργανωμένης προσπάθειας συγκεκριμένης ομάδας προσώπων να διατηρήσουν τον έλεγχο της διαιτησίας στο ελληνικό μπάσκετ. Η υπερασπιστική του γραμμή κάνει λόγο για μεθοδευμένη επιχείρηση ανατροπής των ισορροπιών στον χώρο της καλαθοσφαίρισης. Στο πλαίσιο αυτό, η πλευρά του κ. Λιόλιου ζήτησε και κατέθεσαν ήδη τρεις μάρτυρες-«κλειδιά» από τον χώρο της διαιτησίας και της Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, μέλους της ΚΕΔ και του προέδρου της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, μετά από μια μαραθώνια απολογία που διήρκεσε περισσότερο από 8 ώρες. Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας του, ο πρώην διαιτητής αρνήθηκε τις κατηγορίες περί χρηματισμού, επιχειρώντας να τεκμηριώσει με έγγραφα τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων. Προσκόμισε στοιχεία που καταδεικνύουν ότι από το 2001 μέχρι και το 2026 τα συνολικά του εισοδήματα από την επαγγελματική του δραστηριότητα τη διαιτησία, το δασαρχείο και οικογενειακές πηγές αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Τη Δευτέρα θα ακολουθήσουν οι απολογίες των τελευταίων τριών συλληφθέντων, της διεθνούς διαιτήτριας Βάσως Τσαρούχα, του μέλους της ΚΕΔ, Τάσου Πηλοΐδη και του ειδικού συμβούλου διαιτησίας Ηλία Κορομηλά.

Την ίδια ώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες κάνει «φύλλο και φτερό» τα περιουσιακά στοιχεία και τα πόθεν έσχες των εμπλεκομένων στην υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ, με σχετική εντολή του προέδρου της, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στους έξι κατηγορούμενους της δικογραφίας αλλά επεκτείνεται και σε άλλους παράγοντες του αθλήματος.

sport-fm.gr