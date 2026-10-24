Αδικεί τον εαυτό της και το πληρώνει ακριβά

Και εφόσον δεν γίνονται σωστά κάποια πράγματα, είτε στον μεσοεπιθετικό τομέα είτε στον μεσοαμυντικό, τότε δεν θα έρθει το ζητούμενο.

Το 1-1 απέφερε τον πρώτο βαθμό για τους Παφίτες στη League Phase του Conference League, δεν ήταν όμως ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Μετά τη 2η στροφή, η ομάδα του Σα Πίντο βρίσκεται στην 27η θέση και εφόσον δεν κέρδισε μία ομάδα του... χεριού της, μέσα στην έδρα της, απαιτείται υπερπροσπάθεια από εδώ και μπρος για να μπορέσει να εισέλθει στην πρώτη 24άδα.

Και το επόμενο εμπόδιο είναι η Τβέντε Ολλανδίας (05/11), ενώ θα ακολουθήσει η Mίντιλαντ εντός (26/11), μετά θα παίξει εκτός με τη Μίαλμπι (10/12), για να κλείσει εντός έδρας κόντρα στη Χαρτς (17/12). Η Πάφος FC χωρίς καμία αμφιβολία, από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου, αδικεί τον εαυτό της. Και το πληρώνει. Απώλεσε αρκετές ευκαιρίες, τόσο για

να σκοράρει πρώτη όσο και για να ισοφαρίσει νωρίτερα, απέναντι στη Ρίγα. Φυσικά, δέχθηκε και αρκετές φάσεις, κάτι που προβληματίζει μιας και ήταν ένα σκηνικό που δεν ήταν τόσο έντονο στα προηγούμενα παιχνίδια. Οι συνεχόμενες αλλαγές στην ενδεκάδα, με τους τραυματισμούς που υπάρχουν, είναι γεγονός πως έχουν αποσυντονίσει και είναι κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα.

Στα θετικά από τον πρώτο βαθμό στη League Phase του Conference League είναι το χρήμα που έβαλε στο ταμείο της. Με την ισοπαλία εισέπραξε 133.000 που σίγουρα είναι ποσό που δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο.

Μονόδρομος το διπλό

Όντας στο -4 από την κορυφή, η Πάφος FC έχει χάσει την πολυτέλεια για νέες απώλειες βαθμών. Το διπλό στο «Αμμόχωστος» το βράδυ της Δευτέρας (18:00) αποτελεί μονόδρομο για την ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο.

Σε ένα παιχνίδι που για ακόμη μία φορά θα λείψουν βασικές μονάδες, όπως είναι οι Γκολντάρ, Πέπε και Ενγκαμαλέου, λόγω τραυματισμού, ενώ ανέβασε ρυθμούς ο Μαμάντοφ, ωστόσο παραμένει αμφίβολος.