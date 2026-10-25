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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για τα ΑΠΟΕΛ – ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου και ΑΕΛ – Άρης

ΓΗΠΕΔΟ

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Στην αναμέτρηση του ΑΠΟΕΛ με την ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου, οι γηπεδούχοι έχουν τον πρώτο λόγο σύμφωνα με τις αποδόσεις της Stoiximan

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Η δράση της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan συνεχίζεται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται την ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου στις 18:00, ενώ μία ώρα αργότερα, στις 19:00, η ΑΕΛ αντιμετωπίζει τον Άρη στο ντέρμπι της Λεμεσού. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα επιλογών τόσο για το τελικό αποτέλεσμα όσο και για ειδικές αγορές των δύο αγώνων. 

Στην αναμέτρηση του ΑΠΟΕΛ με την ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου, οι γηπεδούχοι έχουν τον πρώτο λόγο σύμφωνα με τις αποδόσεις της Stoiximan, με τη νίκη τους να προσφέρεται στο 1.22. Η ισοπαλία βρίσκεται στα 5.90, ενώ η επικράτηση της ΑΛΣ Ομόνοιας 29ης Μαΐου προσφέρεται στα 12.50. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές αγορές για τον συγκεκριμένο αγώνα. Το ενδεχόμενο να κερδίσει ο ΑΠΟΕΛ και τα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 2.30, ενώ η επιλογή να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα βρίσκεται στο 1.88. Παράλληλα, η πιθανότητα να σκοράρει η ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 9.25. 

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Στο ντέρμπι της Λεμεσού ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Άρη, οι αποδόσεις προμηνύουν μια αμφίρροπη αναμέτρηση. Η νίκη της ΑΕΛ προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.75, η ισοπαλία στα 3.30 και η επικράτηση του Άρη στα 2.47, με τις δύο ομάδες να έχουν μπροστά τους μια σημαντική βαθμολογική δοκιμασία. 

Πληθώρα επιλογών προσφέρεται και στις αγορές συνολικών τερμάτων. Το Over 1.5 βρίσκεται στο 1.29 και το Under 1.5 στα 3.40, ενώ το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.85 και το Under 2.5 στο 1.88. Για όσους εκτιμούν ότι θα σημειωθούν τουλάχιστον τέσσερα τέρματα, το Over 3.5 προσφέρεται στα 3.00, ενώ το Under 3.5 βρίσκεται στο 1.35. 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΑΕΛΑΡΗΣΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

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