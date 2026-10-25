Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για τα ΑΠΟΕΛ – ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου και ΑΕΛ – Άρης

Tο κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η δράση της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan συνεχίζεται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται την ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου στις 18:00, ενώ μία ώρα αργότερα, στις 19:00, η ΑΕΛ αντιμετωπίζει τον Άρη στο ντέρμπι της Λεμεσού. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα επιλογών τόσο για το τελικό αποτέλεσμα όσο και για ειδικές αγορές των δύο αγώνων.

Στην αναμέτρηση του ΑΠΟΕΛ με την ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου, οι γηπεδούχοι έχουν τον πρώτο λόγο σύμφωνα με τις αποδόσεις της Stoiximan, με τη νίκη τους να προσφέρεται στο 1.22. Η ισοπαλία βρίσκεται στα 5.90, ενώ η επικράτηση της ΑΛΣ Ομόνοιας 29ης Μαΐου προσφέρεται στα 12.50.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές αγορές για τον συγκεκριμένο αγώνα. Το ενδεχόμενο να κερδίσει ο ΑΠΟΕΛ και τα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 2.30, ενώ η επιλογή να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα βρίσκεται στο 1.88. Παράλληλα, η πιθανότητα να σκοράρει η ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 9.25.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στο ντέρμπι της Λεμεσού ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Άρη, οι αποδόσεις προμηνύουν μια αμφίρροπη αναμέτρηση. Η νίκη της ΑΕΛ προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.75, η ισοπαλία στα 3.30 και η επικράτηση του Άρη στα 2.47, με τις δύο ομάδες να έχουν μπροστά τους μια σημαντική βαθμολογική δοκιμασία.

Πληθώρα επιλογών προσφέρεται και στις αγορές συνολικών τερμάτων. Το Over 1.5 βρίσκεται στο 1.29 και το Under 1.5 στα 3.40, ενώ το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.85 και το Under 2.5 στο 1.88. Για όσους εκτιμούν ότι θα σημειωθούν τουλάχιστον τέσσερα τέρματα, το Over 3.5 προσφέρεται στα 3.00, ενώ το Under 3.5 βρίσκεται στο 1.35.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!