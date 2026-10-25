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Αήττητη για έναν χρόνο η ΑΕΚ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε με 5-0 τον Παναιτωλικό και έφτασε το αήττητο σερί των ομάδων του 1977-78 και της περιόδου 1992-93.

Η νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού με 5-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια απέκτησε ξεχωριστή θέση στην ιστορία της. Η Ένωση συμπλήρωσε 31 διαδοχικές αναμετρήσεις χωρίς ήττα στη Super League, ισοφαρίζοντας δύο σπουδαίες επιδόσεις προηγούμενων εποχών, ενώ παράλληλα έχει συμπληρώσει έναν χρόνο αήττητη στο πρωτάθλημα!

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς μετρά πλέον 21 νίκες και δέκα ισοπαλίες από την τελευταία ήττα του στο πρωτάθλημα, στις 26 Οκτωβρίου 2025, όταν είχε χάσει με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Έκτοτε, παρέμεινε αήττητο σε 24 παιχνίδια μέχρι την ολοκλήρωση της προηγούμενης σεζόν, κατακτώντας τον τίτλο, και πρόσθεσε ακόμη επτά στη φετινή διοργάνωση.

Μάλιστα, καθώς η επέτειος της τελευταίας ήττας είναι στις 26 Οκτωβρίου, οι «κιτρινόμαυροι» θα συμπληρώσουν τη Δευτέρα ένα ολόκληρο έτος αήττητοι στο πρωτάθλημα.

Η πρώτη ομάδα της ΑΕΚ που είχε καταγράψει σερί 31 αγώνων χωρίς ήττα ήταν εκείνη της περιόδου 1977-78. Στην εποχή του Λουκά Μπάρλου, με τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι να έχει διαδεχθεί τον Φράντισεκ Φάντροκ στην τεχνική ηγεσία, η Ένωση είχε απολογισμό 21 νίκες και δέκα ισοπαλίες, φτάνοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

Το ίδιο όριο έπιασε ξανά η ΑΕΚ στις αρχές της δεκαετίας του ’90, με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάγκο. Από τον Φεβρουάριο του 1992 μέχρι τον Ιανουάριο του 1993, σε ένα διάστημα που απλώθηκε στις σεζόν 1991-92 και 1992-93, πέτυχε 24 νίκες και επτά ισοπαλίες. Και οι δύο εκείνες αγωνιστικές περίοδοι ολοκληρώθηκαν με την Ένωση πρωταθλήτρια.

Πλέον, η σημερινή ΑΕΚ βρίσκεται δίπλα σε αυτές τις δύο ομάδες, έχοντας μάλιστα ακριβώς τον ίδιο απολογισμό με εκείνη του 1977-78. Το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος της δίνει την ευκαιρία να φτάσει τα 32 συνεχόμενα ματς χωρίς ήττα και να καταγράψει νέο ρεκόρ συλλόγου.

Το αήττητο σερί της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα

1. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0, 2/11/2025

 

2. ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1, 9/11/2025

 

3. ΑΕΚ - Άρης 1-0, 23/11/2025

 

4. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3, 30/11/2025

 

5. ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1, 7/12/2025

 

6. Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5, 14/12/2025

 

7. ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1, 21/12/2025

 

8. Άρης - ΑΕΚ 1-1, 11/1/2026

 

9. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0, 18/1/2026

 

10. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1, 24/1/2026

 

11. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 1/2/2026

 

12. Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4, 8/2/2026

 

13. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0, 15/2/2026

 

14. ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0, 22/2/2026

 

15. Βόλος - ΑΕΚ 2-2, 1/3/2026

 

16. ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet 1-0, 7/3/2026

 

17. Ατρόμητος - ΑΕΚ 2-2, 15/3/2026

 

18. ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0, 22/3/2026

 

19. Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1, 5/4/2026

 

20. ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0, 19/4/2026

 

21. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0, 3/5/2026

 

22. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1, 10/5/2026

 

23. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-1, 13/5/2026

 

24. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 17/5/2026

 

25. ΑΕΚ - Ηρακλής 4-0, 22/8/2026

 

26. Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1, 30/8/2026

 

27. ΑΕΚ - Άρης 5-0, 5/9/2026

 

28. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 1-1, 13/9/2026

 

29. Βόλος Elabet - ΑΕΚ 1-2, 20/9/2026

 

30. ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0, 10/10/2026

 

31. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 5-0, 24/10/2026

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

ΕλλαδαSuper League

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