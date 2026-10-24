Διπλό και... μίνι έκπληξη στο «Στάμφορντ Μπριτζ» από τη Τότεναμ

Ένα τραγικό λάθος του Βέλγου γκολκίπερ Μάικ Πέντερς στο 77ο λεπτό έμελλε να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τύχη του μεγάλου ντέρμπι του Λονδίνου, ανάμεσα στην Τσέλσι και στην Τότεναμ, για την 8η αγωνιστική της Premier League.

Στην προσπάθειά του ο 21χρονος πορτιέρε να απομακρύνει την μπάλα μετά από κόρνερ, την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του και με το αυτογκόλ αυτό και το τέρμα του Ντέιβις στο 89' η Τότεναμ πήρε τεράστιο «διπλό» στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με 2-0.

Η αποβολή του Πάλμερ Μπράουν αμέσως μετά το 0-1 (στο 80' με δεύτερη κίτρινη κάρτα) δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους ν' αντιδράσουν και μοιραία δέχτηκαν το δεύτερο γκολ στο φινάλε της αναμέτρησης.

Η Τότεναμ απέδειξε πως αδικεί τον εαυτό της με το κάκιστο ξεκίνημα στην Premier League, αφού παρουσίασε ένα άλλο, καλύτερο πρόσωπο κόντρα στη Τσέλσι κι έκανε νίκη-δήλωση με 2-0.

Ίπσουιτς-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

(41' Ενσίσο - 13 Γουίλιαμς)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 2-1

(6΄, 60' Τζάκσον-52' Χάαλαντ)

Άρσεναλ-Έβερτον 2-0

(7' Κόνσα, 68' Γκάμπριελ)

Κόβεντρι-Φούλαμ 0-1

(80' Μπομπ)

Τσέλσι-Τότεναμ 0-2

(77' Πέντερς, 89' Ντέιβις)

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 25/10

Χαλ-Μπρέντφορντ 25/10

Λίβερπουλ-Μπράιτον 25/10

Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 25/10

Σάντερλαντ-Λιντς 25/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 21 -8αγ.

Άρσεναλ 21 -8αγ.

Μπράιτον 16

Τσέλσι 13

Λίβερπουλ 12

Άστον Βίλα 11

Μπρέντφορντ 10

Λιντς 10

Έβερτον 10 -8αγ.

Ίπσουιτς 10 -8αγ.

Χαλ 9

Νιούκαστλ 8

Φούλαμ 8 -8αγ.

Μάντσεστερ Γ. 7

Κρίσταλ Πάλας 7

Μπόρνμουθ 6

Τότεναμ 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 6 -8αγ.

Κόβεντρι 6 -8αγ.

Σάντερλαντ 4