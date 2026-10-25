Ολυμπιακός-Καλαμάτα: Για να διερύνουν το νικηφόρο σερί τους κόντρα στην ανεβασμένη Καλαμάτα οι «ερυθρόλευκοι»

Απογευματινή δοκιμασία κόντρα στην ανεβασμένη Καλαμάτα για τον Ολυμπιακό!

Λιγότερα από τρία 24ωρα μετά από την αναμέτρησή τους με την Σπάρτα Πράγας για το Europa League, οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται σήμερα (16:00, Magenta Sport 1 League) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την ομάδα της Μεσσηνίας, στην αναμέτρηση με την οποία ξεκινά το πρόγραμμα της Κυριακής για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League!

Το βράδυ της Πέμπτης, οι Πειραιώτες δημιούργησαν μπόλικες ευκαιρίες και τελικά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 1-0 κόντρα στους Τσέχους, χάρη σε γκολ του Γκονζάλες που ήρθε στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης. Έτσι, ο Ολυμπιακός έκανε το 3Χ3 στο Europa League και πανηγύρισε την 6η συνεχόμενη νίκη του σε Ευρώπη και πρωτάθλημα, ενώ σήμερα θα ψάξει το 4ο συνεχόμενο εντός των συνόρων τρίποντό του, μετά από εκείνα που πήρε κόντρα σε Λεβαδειακό, Παναθηναϊκό και Παναιτωλικό, σε παιχνίδια στα οποία δεν δέχθηκε ούτε γκολ. Ακολουθούν διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις κόντρα σε Μαρκό, Κηφισιά και Ρεν.

Στα αγωνιστικά, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αναμένεται να φρεσκάρει την ενδεκάδα του, με δεδομένη την κόπωση που έφερε το παιχνίδι με την Σπάρτα, έχοντας για μοναδική απουσία του (μαζί με τις μακροχρόνιες των Ελ Αραμπί και Γιαζίτσι) τον τιμωρημένο Ρέτσο. Ξανά στη διάθεση του Βάσκου προπονητή βρίσκονται οι Φορτούνης και Μπέιλι, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισαν.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Μάριους.

Από την άλλη, η Καλαμάτα ταξίδεψε στον Πειραιά με ανεβασμένη την ψυχολογία στις τάξεις της, μετά από τις δύο συνεχόμενες νίκες που πανηγύρισε στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές. Αρχικά πήρε σπουδαίο διπλό στη Θεσσαλονίκη επικρατώντας 3-1 του ΠΑΟΚ, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα προηγήθηκε με 2-0 και με 3-1 κόντρα στον ΟΦΗ, ενώ παρότι είδε τους κρητικούς να ισοφαρίζουν στο 84’, βρήκε νικητήριο γκολ με τον Σίγκουρντσον στο 90’+4’, ενώ είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή της τον Κουρμινόφσκι, ο οποίος έκανε χατ-τρικ!

Στα αγωνιστικά, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Ντιαρά, ενώ εκτός αποστολής έμειναν επίσης οι Αλόνσο, Φρίμπονγκ, αλλά και οι δανεικοί από τον Ολυμπιακό, Χάμζα και Λιατσικούρας.

Η αποστολή της Καλαμάτας: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Παναγιώτου, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Πέρες, Γκεσάν, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Πινιέιρο, Μαρτίν, Μιράντα, Κατάλντι, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Βάργκας, Καρεάσο, Μορέιρα, Αγγελής, Κουρμινόφσκι, Μπολίβαρ.

12-1-1 υπέρ του Ολυμπιακού η μεταξύ τους παράδοση σε επίπεδο μεγάλης κατηγορίας.

Πιο πρόσφατες αναμετρήσεις των δύο ομάδων τον Ιανουάριο του 2020, για το Κύπελλο Ελλάδας, με τους Πειραιώτες να επικρατούν εντός και εκτός έδρας (2-0 στην Καλαμάτα, 4-1 στο Φάληρο).

Πιθανές ενδεκάδες:

Ολυμπιακός (Αλγουαθίλ): Ορτέγκα - Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζιάν - Έσεμ Πουέρτα - Ρόκα, Σα, Μάρτινς - Μάριους

Καλαμάτα (Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς - Καλουτσικίδης, Ροντρίγκες, Στρούγγης, Χατζηθεοδωρίδης - Κατάλντι, Πινέιρο - Βάργκας, Μπονέτο, Μορέιρα - Μπολίβαρ.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Αθανάσιος Κόλλιας, Κωνσταντίνος Μάτσας

4ος: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

AVAR: Παναγιώτης Κουκούλας

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