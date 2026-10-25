Βόλος-Παναθηναϊκός: Οι γηπεδούχοι «καίγονται», οι φιλοξενούμενοι θέλουν... πάρτι στο «καταπράσινο» Πανθεσσαλικό!

O oυραγός υποδέχεται τον πρωτοπόρο σε ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League! Σήμερα στις 18:00 ο Βόλος, αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό (Μagenta Sport, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM), στο... καταπράσινο Πανθεσσάλικο με τις δυο ομάδες να χρειάζονται τη νίκη για διαφορετικούς λόγους η κάθεμία!Στο αγωνιστικό κομμάτι, o Έλληνας τεχνικός, υπολογίζει ξανά στις υπηρεσίες των δύο ποδοσφαιριστών, ωστόσο δεν λείπουν τα προβλήματα για την ομάδα της Μαγνησίας. Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμειναν οι τιμωρημένοι Μπάρε και Μύγας, καθώς και οι τραυματίες Ες Σαουμπί, Νεγιού, Φουρτάδο και Γκαραβέλης.

H αποστολή του Βόλου ELABET: Σιαμπάνης, Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Κάτσικας, Τασιούρας, Πιερ – Γκάμπριελ, Ατζιάκουα, Κάργας, Λυκουρίνος, Μεντίλ, Λεκές, Μπέρνιτς, Γρόσδης, Φάμπιο, Κόμπα, Ρεγκίς, Καμπελά, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.

Από τη μια ο Βόλος, δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες που είχαν τεθεί στο εσωτερικό της ομάδας, καθώς είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, δίχως βαθμό, την στιγμή που περιμένει και την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων για το αν θα του αφαιρεθούν τρεις βαθμοί. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου έχει δεχθεί 12 γκολ και μια νίκη απέναντι σε έναν τόσο μεγάλο αντίπαλο, δεδομένα θα της αλλάξει την ψυχολογία.

Στην αντίπερα όχθη ο Παναθηναϊκός έρχεται φορμαρισμένος και με... λαό στο πλευρό του! Η ήττα από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι, αποτέλεσε, όπως αποδείχθηκε μια κακή παρένθεση, αφού το «τριφύλλι», έχει έκτοτε το 3/3 απέναντι σε Μπόρατς, Αsteras AKTOR και Καϊράτ.

Μάλιστα στα δυο τελευταία ματς η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει σκοράρει δέκα τέρματα, αφού «κέρασε» από πέντε στην ομάδα της Τρίπολης στο ΟΑΚΑ και στον σύλλογο από το Αλμάτι στο Καζακστάν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League όπου και εκεί είναι πρωτοπόρος. Φυσικά το κλίμα στο Πανθεσσαλικό, θα θυμίζει... ΟΑΚΑ αφού αναμένονται σχεδόν 20 χιλ. φίλοι του Παναθηναϊκού, που έχουν κάνει... εξόρμηση στη Μαγνησιακή πρωτεύουσα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Δανός τεχνικός, υπολογίζει κανονικά στον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στον δικέφαλο. Αντίθετα, εκτός των πλάνων του Νίστρουπ για το συγκεκριμένο παιχνίδι βρίσκονται οι Αζεντίν Ουναΐ, Ίνγκι Ίνγκασον και Παύλος Παντελίδης, λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

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