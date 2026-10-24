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Πετρούνιας: «Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Το μήνυμα του άρχοντα των κρίκων μετά την κατάκτηση ενός ακόμη μεταλλίου.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε μέρος το απόγευμα του Σαββάτου (24/10) στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, με την προσπάθειά του να είναι εντυπωσιακή.

Με βαθμολογία 14.333, ο Έλληνας αθλητής κατέλαβε την 2η θέση στον μεγάλο τελικό του Ρότερνταμ και αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του δευτεραθλητής κόσμου. Παγκόσμιος πρωταθλητής για το 2026 αναδείχθηκε ο Κινέζος, Σινγιού Λαν, με βαθμολογία 14.766.

Το βράδυ του Σαββάτου (24/10) ο Λευτέρης Πετρούνιας προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, όπου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να φτάσει μέχρι το μετάλλιο, ενώ άφησε και μια… υπόσχεση για το μέλλον.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας:

«Από την κόλαση της προηγούμενης εβδομάδας στον σημερινό παράδεισο.

Μια ίωση, 39 πυρετός και πολλές σκέψεις για το τι πήγε λάθος. Το βρήκα όμως μία μέρα πριν από τον τελικό και σήμερα έκανα αυτό που έπρεπε: ένα πρόγραμμα αντάξιο των δυνατοτήτων μου.

Δεύτερος στον κόσμο. Ένα ακόμη μετάλλιο που κρύβει πολλή δουλειά, πίστη και αγάπη γι’ αυτό που κάνω. Από εμένα και τους ανθρώπους μου.

Ευχαριστώ όσους ήσασταν δίπλα μου!

Υ.Γ. Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο. Και θα γίνει όταν το αποφασίσω εγώ».

sport24.gr

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