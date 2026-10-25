Mε τα μάτια δεκατέσσερα και με φάρο την... προϊστορία ο ΑΠΟΕΛ

Η μικρή προϊστορία του ΑΠΟΕΛ με την Ομόνοια 29ης Μαΐου, την οποία αντιμετωπίζει σήμερα (25/10, 18:00), είναι ανάλογη με τις φετινές επιδόσεις των γαλαζοκιτρίνων στην τρέχουσα σεζόν. Η ομάδα της Λευκωσίας τέθηκε αντιμέτωπη τρεις φορές με τους πράσινους την περίοδο 2024-25, όταν η Ομόνοια 29ης Μαΐου συμμετείχε για πρώτη φορά στην Α' Κατηγορία.

Η πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων ήταν στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, με την Ομόνοια 29Μ να είναι γηπεδούχος στο στάδιο «Κατωκοπιά – Επιστροφή/Γλαύκος Κληρίδης».

Το παιχνίδι αυτό έληξε χωρίς τέρματα (0-0). Έπειτα, στον δεύτερο γύρο συναντήθηκαν στα μέσα Ιανουαρίου (12/01) στο ΓΣΠ, με τον ΑΠΟΕΛ να πετυχαίνει μια από τις πιο εύκολες νίκες της περσινής περιόδου, ρίχνοντας τέσσερα (4-0). Λίγες ημέρες αργότερα (16/01) ακολούθησε νέα εύκολη επικράτηση, επίσης εντός έδρας για τους γαλαζοκιτρίνους που νίκησαν 6-1 για τη β' φάση του Κυπέλλου.

Έτσι, οι γαλαζοκίτρινοι πάνε στο εντός παιχνίδι για να κερδίσουν, ώστε να τριτώσει το καλό απέναντι στους πράσινους στο ΓΣΠ αλλά και γενικότερα στην τρέχουσα περίοδο, αφού τα δύο φετινά τρίποντα είχαν κατακτηθεί στο στάδιο της πρωτεύουσας. Θυμίζουμε ότι οι γαλαζοκίτρινοι είχαν επικρατήσει στη 2η αγωνιστική με 6-0 κόντρα στην ΑΕΛ και την 5η με 2-1 τη Νέα Σαλαμίνα.

Αντιθέτως, εκτός έδρας δεν πανηγύρισαν νίκη, αφού στις τέσσερις εξορμήσεις τους είχαν δεχθεί δύο ήττες (από ΑΕΚ και Ανόρθωση) και έφεραν δύο ισοπαλίες (με Απόλλωνα και Πάφο FC).