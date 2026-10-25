Νίκολιτς: «Μας γεμίζει περηφάνια το ρεκόρ, είμαστε σε υψηλότερο επίπεδο φέτος - Ασύγκρτικα καλύτερος στα δεξιά ο Κοϊτά»

Με μια μικρή ίωση να τον ταλαιπωρεί, ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νέα επιβλητική νίκη της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στο ιστορικό αήττητο σερί της Ένωσης, τονίζοντας πως η ομάδα βρίσκεται σε υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο σε σχέση με πέρυσι, ενώ αναφέρθηκε στην εξαιρετική παρουσία του Κοϊτά και στην επιστροφή του Στρακόσα, τον οποίο περιμένει να είναι στο 100% μετά τη διακοπή.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες για την εξαιρετική τους απόδοση και ευχαριστώ και τους φιλάθλους μας. Είχαμε υψηλά επίπεδα έντασης από το πρώτο λεπτό, γιατί αντιμετωπίζουμε κορυφαίες ομάδες στο Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτό μας βοηθά, μαζί με τη σωστή νοοτροπία, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ελλάδα. Προσθέτουμε άλλους τρεις βαθμούς και στρέφουμε την προσοχή μας στον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο. Έχουμε τρεις μέρες να προετοιμαστούμε, είναι εθνική εορτή και θα προσπαθήσουμε να προετοιμαστούμε καλά».

Για το ότι η ΑΕΚ συμπλήρωσε έναν χρόνο αήττητη και ισοφάρισε το σερί των 31 αγώνων χωρίς ήττα δύο ιστορικών ομάδων του παρελθόντος:

«Είναι πολύ όμορφο να ακούω για αυτό το ρεκόρ. Μας γεμίζει τιμή, γινόμαστε κομμάτι της ιστορίας της ΑΕΚ. Σημαντική, όμως, είναι και η απόδοση. Συγκρίνοντας τη σημερινή μας απόδοση με εκείνη πριν από έναν χρόνο, το επίπεδό μας είναι ακόμα υψηλότερο. Αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία για τις απαιτητικές αναμετρήσεις που έρχονται στο Champions League και στα ντέρμπι στην Ελλάδα. Στους περισσότερους αγώνες είχαμε υψηλού επιπέδου απόδοση. Συνοπτικά, μας γεμίζει περηφάνια αυτό το επίτευγμα και θα χαρώ περισσότερο μετά από μία εβδομάδα, αν πω ότι δεν είμαστε μαζί με αυτές τις τρεις ομάδες, αλλά ότι είμαστε η πρώτη».

Για το πότε θα επιστρέψει ο Στρακόσα:

«Θεωρώ ότι θα είναι στο 100% μετά τη διακοπή. Τον περιμέναμε ίσως και πριν από την Αγγλία, αλλά η αποκατάσταση δεν είναι κάτι απλό. Έχει ένα ζήτημα με τους συνδέσμους, θέλει προσοχή, δουλεύει σκληρά και όλοι τον περιμένουμε. Αν θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα παιχνίδια, δεν το γνωρίζω, αλλά μετράμε μέρες».

Για το αν η εικόνα του Κοϊτά τον κάνει να σκέφτεται την επιστροφή του στη δεξιά πλευρά:

«Αποκτήθηκε για να παίζει αριστερά, αλλά στα δεξιά η απόδοσή του είναι ασύγκριτα καλύτερη. Έχουμε μιλήσει για αυτό μαζί του. Ήταν αποτελεσματικός και σήμερα. Μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις, έχει ποιότητα και μου δίνει τη δυνατότητα να τον αλλάζω θέση και μέσα στο ματς. Συγκρίνοντας με πέρυσι, η αποδοτικότητά του στα δεξιά είναι πολύ υψηλή».

sport-fm.gr